1860 Münchens Trainer Köllner wechselt Erfolg ein

Teilen

1860-Trainer Michael Köllner jubelt. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

1860 München kommt nach einem Tief wieder in Schwung. In Überzahl erspielten sich die „Löwen“ einen souveränen Erfolg in Zwickau. Trainer Michael Köllner war entscheidend an den Treffern beteiligt.

Zwickau - Der TSV 1860 München kann nach seinem 3:1-Sieg (0:1) in Zwickau in der dritten Fußball-Liga aufatmen. Nach der jüngsten Negativphase mit Niederlagen gegen Türkgücü München und Halle zeigte sich besonders Trainer Michael Köllner erleichtert. Es sei „ein schweres Stück Arbeit“ gewesen, sagte der 52-Jährige nach dem Erfolg in Sachsen.

Zwickau war gut in die Partie gestartet und führte durch einen Treffer von Dominic Baumann (35.). Das Blatt wendete sich, als Zwickaus Lars Lokotsch in der 47. Spielminute die Rote Karte sah. „Das war der Knackpunkt im Spiel“, sagte Köllner am Samstag. „Im elf gegen zehn hat die Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Merveille Biankadi (68.), Marcel Bär (72.) und Kevin Goden (90.+1) drehten die Partie in Überzahl. „Am Ende war es eine logische Konsequenz, dass wir das Spiel mit 3:1 hier siegreich beenden konnten“, sagte Köllner. „Es freut mich ungemein für die Mannschaft.“

Der Trainer hatte ein glückliches Händchen bewiesen. Biankadi hatte kurz nach seiner Einwechslung getroffen, Erik Tallig war am ersten und dritten Tor beteiligt, während Goden gar mit seinem ersten Ballkontakt ins Netz traf. „Ich wusste bei Biankadi und Tallig nach dem Halle-Spiel, dass sie langsam richtig in Form kommen“, sagte der 1860-Trainer. „Das ist gut aufgegangen!“

Zwickaus Trainer Joe Enochs war nach den Gegentreffern bedient: „Auch mit einem Mann weniger kann man besser verteidigen“, sagte der 50-Jährige. „Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen.“

Für die Münchener geht es am Dienstag (19.00 Uhr) bereits gegen Aufstiegsaspirant Kaiserslautern. Dann wird sich zeigen, ob die „Löwen“ Konstanz in ihr Spiel bekommen. dpa