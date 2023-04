19-Jähriger rast mit Polo GTI in Lkw-Anhänger – Retter scheiden ihn schwerstverletzt aus Wrack

Von: Klaus-Maria Mehr

Am Freitagabend kam es zu einem schweren Unfall in Landhut. Ein 19-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen VW Polo GTI und raste in einen Lkw-Anhänger.

Am Freitagabend (31. März) gegen 21.06 Uhr kam es Am Lurzenhof in Landshut vor dem Biomasseheizkraftwerk zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW Polo mit drei Insassen befuhr die Untere Auenstraße von Auloh in Richtung Schönbrunn, berichtet die Polizei Landshut. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 19-jährige Fahrzeugführer im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn.

Der Polo GTI wurde in der Front komplett eingedrückt. Der Fahrer musste aus den Wrack herausgeschnitten werden. © fib/DG

19-Jähriger kollidiert in seinem Polo GTI mit Lkw-Anhänger

Dort kollidierte er auf Höhe des Biomasseheizkraftwerkes mit einem geparkten Anhänger, der mit einem Lkw beladen war. Der Polo bohrte sich in den Zwischenraum zwischen Anhänger und Straße. Die Front wurde dabei stark eingedrückt. Der Fahrer wurde unter dem Lkw-Auflieger in seinem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Integrierte Leitstelle in Essenbach entsandte die Löschzüge der Hauptfeuerwache sowie der Löschzug Schönbrunn an den Einsatzort. Die Feuerwehr setzte schweres hydraulisches Rettungsgerät ein, um den Fahrer zu befreien. Schließlich zog die Feuerwehr das Wrack mittels Seilwinde hervor und befreite den Fahrer. Die Feuerwehr brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Landshuter Krankenhaus.

Polizei Landshut ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme großflächig ausgeleuchtet und auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Landshut unter 0871-9252-0 in Verbindung zu setzen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Quellen sind der Polizeipressebericht der Polizei Landshut und unser Fotograf vor Ort. Verantwortlicher Redakteur: Klaus-Maria Mehr.