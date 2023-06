Drei Erwachsene und drei Kinder bei Unfall auf Autobahn verletzt - Pkw mit fast 200 km/h unterwegs

Von: Katarina Amtmann

Bei einem Unfall auf der A9 in Bayern gab es sechs Verletzte (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Ein Autofahrer zog „offenbar unvermittelt ohne Blinken“ mit rund 120 km/h auf die linke Fahrspur. Dort war aber bereits ein Auto mit knapp 200 km/h unterwegs.

Baar-Ebenhausen - Bei einem Unfall in Oberbayern sind am Samstagabend, 10. Juni, sechs Menschen verletzt worden. Das Unglück geschah auf der A9 bei Baar-Ebenhausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm.

Unfall auf A9 in Bayern: Auto mit 200 km/h unterwegs - Langsamerer Wagen zieht nach links

Ein Fahrer (56) hatte mit seinem Wagen „offenbar unvermittelt ohne Blinken“ die Spur gewechselt, wie die Polizei mitteilte. Er war mit rund 120 Stundenkilometern unterwegs. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr hinter ihm aber bereits ein Autofahrer (40) mit etwa 200 Kilometern pro Stunde. Der 40-Jährige bremste zwar ab, fuhr jedoch trotzdem noch mit hoher Geschwindigkeit auf das vorausfahrende Auto auf.

Mit im Wagen des 40-Jährigen befanden sich seine Frau und drei Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren. Der Wagen der Familie wurde durch den Aufprall nach rechts gegen die Leitplanke geschleudert. Der Mann und die Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Frau kam mit gebrochenem Brustbein ins Krankenhaus.

Sechs Verletzte bei Unfall auf A9 in Bayern

Der andere Autofahrer hatte durch den Zusammenstoß auch die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war damit gegen zwei Leitplanken gekracht. Er wurde leicht verletzt. (kam/dpa)

