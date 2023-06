Furchtbarer Unfall in Bayern: 18-Jähriger verliert sein Leben – mehrere junge Menschen schwer verletzt

Von: Lucas Sauter-Orengo

Im Landkreis Straubing-Bogen kam es zu einem schlimmen Verkehrsunfall. © vifogra / Tiedemann

Im Landkreis Straubing-Bogen kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Ein Fahranfänger verlor dabei sein Leben.

Wollersdorf – Dramatischer Verkehrsunfall im Landkreis Straubing-Bogen: In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 3. Juni, kam es zu einem furchtbaren Crash auf der St2140. Noch ist nicht im Detail klar, wie es zu dem schweren Zusammenstoß kommen konnte. Wie die Polizei berichtet, verstarb dabei ein 18-jähriger Mann. Neben mehreren Rettungs- und Einsatzkräften war auch ein Hubschrauber am Unfallort im Einsatz, so die Beamten in ihrer Mitteilung.

Furchtbarer Unfall in Bayern - Fahranfänger stirbt nach Crash, 17-Jähriger in Lebensgefahr

Gegen 0:45 Uhr wurde durch mehrere Notrufe mitgeteilt, dass es auf der Staatsstraße 2140 zwischen Eisenhart und Wollersdorf im Landkreis Straubing-Bogen zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Insgesamt fünf Personen befanden sich demnach in den beiden Autos, die in den Crash verwickelt waren. Derzeit laufen noch die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt.

Tödlicher Crash in Bayern: 18-Jähriger verliert sein Leben

Der 18-jährige Mann aus Straubing verstarb trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Die vier weiteren Personen erlitten zum Teil schwerste Verletzungen und wurden von einem Großaufgebot an Rettungskräften betreut, zur Unfallstelle waren drei Rettungshubschrauber alarmiert worden. Ein 25-jähriger Mann, der sich alleine in seinem Auto befand, war frontal mit dem Fahrzeug des 18-Jährigen aus Straubing kollidiert, in diesem Fahrzeug saßen noch drei weitere Personen.

Am Unfallort waren auch Kriseninterventions-Teams sowohl zur Betreuung der Unfallopfer wie auch der Einsatzkräfte eingesetzt. Der Gesamtsachschaden vor Ort wurde durch Polizeibeamte auf vorläufig ca. 80.000 Euro geschätzt.

