22-Jähriger spießt sich Metallhaken ins Auge - an seinem zweiten Arbeitstag

Ausgerechnet an seinem zweiten Arbeitstag hat sich ein 22-Jähriger in Kirchheim (Landkreis Unterallgäu) schwer verletzt. Noch ist unklar, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte.

Kirchheim - An seinem zweiten Arbeitstag hat sich ein 22-Jähriger in Kirchheim (Landkreis Unterallgäu) einen Metallhaken ins Auge gespießt. Nach dem Unfall am Dienstagabend war laut Polizei unklar, ob er mit dem verletzten rechten Auge wieder sehen wird.

Wie konnte der Haken das Auge treffen?

Der Mann und sein Kollege hatten Gestelle für Einkaufswagen von den Metallhaken abgenommen. Ein frei hängender Haken traf den Arbeiter am Kopf. Retter brachten ihn zur Notoperation in die Augenklinik der Universität Ulm. Warum der Haken den Mann ins Auge traf, sollen die laufenden Ermittlungen klären.

