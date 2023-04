25 Wegfall der Grenzen - Bayern feiert nicht

Vor 25 Jahren fiel die Grenze nach Österreich - hier in Mittenwald/Scharnitz

Am 1. April 1998 wurde die Schengenregelung auf Österreich ausgeweitet

Von Johannes Welte

Es ist ein großes Jubiläum: Vor 25 Jahren wurden die Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich und auch die zwischen Österreich und Italien abgeschafft. Darum wurde am Samstag am Brenner prominent gefeiert, an der Bayerischen Grenze hingegen nicht. Ein Ex-Grenzpolizist sieht das Jubiläum kritisch.

Am Autobahngrenzübergang Kiefersfelden-Kufstein räumten am 1. April 1998 der damalige Grenzpolizeichef vor Ort Ernst Förg und der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Franz Mayer den Schlagbaum beiseite.

Bayerische Grenzpolizei wurde abgeschafft

„Wir waren als Grenzpolizei erst traurig, als wir damit abgeschafft wurden“, erinnert sich Förg. Denn mit der Umsetzung des Schengenabkommens war die bayerische Grenzpolizei nach 53 Jahren überflüssig geworden.

+ 25 Jahre Wegfall der Grenzkontrollen nach Österreich © ullstein bild - AP

Die Grenzpolizisten wurden dann als Schleierfahnder weiter eingesetzt - Polizisten in zivil, die an Raststätten, auf Autobahnen und an Bahnhöfen im Grenzbereich Jagd auf Gangster machen, die die Grenze überquert hatten. Die Schleierfahnder sollten die Grenzkontrollen ersetzen. Förg: „Wir waren alle sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Wir wurden dann aber von unseren eigenen Erfolgen überrascht. Als Schleierfahnder waren und sind wir sehr erfolgreich.“

2015 kamen die Kontrollen zurück

+ Einreisekontrollen in Kiefersfelden/Kufstein © Markus Schlaf

Seit dem Flüchtlingssommer 2015 gibt es wieder regelmäßige Kontrollen vor allem an den Autobahngrenzübergängen bei der Einreise nach Bayern. Während der Pandemie waren die Grenzen sogar zeitweise ganz dicht. Für Förg sind die weiterhin stattfindenden Kontrollen bei der Einreise eine politische Maßnahme: „Die sind dazu da, die AfD einzudämmen“. Auch die von Ministerpräsident Markus Söder 2018 wieder eingeführte Grenzpolizei hält er für überflüssig: „Das ist nur eine Abteilung der Landespolizei. Für die Überwachung der Grenze ist ja die Bundespolizei zuständig.“

Feier am Brenner - Business as usual in Kufstein

Während es in Kufstein oder in Scharnitz nicht einmal einen kleinen Fototermin gab, wurde ein paar Dutzend Kilometer weiter südlich kräftig gefeiert: Die aktuellen sowie die damaligen Landeshauptleute von Tirol und Südtirol – Anton Mattle, Wendelin Weingartner, Arno Kompatscher und Luis Durnwalder – feierten am Samstag am Brenner gemeinsam den „historischen Augenblick“.