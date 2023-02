27-Jährige kracht in Leitplanke und überschlägt sich – Hund nach Unfall verschwunden

Von: Felix Herz

In der Nähe von Stettfeld kam es am Montagabend, 20. Februar, zu einem schweren Unfall. Eine 27-Jährige überschlug sich in ihrem Opel. © NEWS5 / Merzbach

Am späten Montagabend ereignete sich ein schwerer Unfall in Bayern. Eine 27-Jährige krachte gegen die Leitplanke und überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt.

Stettfeld – In Bayern kam es am Montagabend, 20. Februar, zu einem schweren Unfall. Auf der A70 krachte eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel in die Leitplanke und überschlug sich. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Allerdings fehlt seit dem Unfall der Hund der Frau.

Heftiger Unfall in Bayern: Auto überschlägt sich, Frau leicht verletzt – Hund verschwunden

Wie die Agentur News5 berichtet, ereignete sich der Unfall auf der A70 in Richtung Bamberg. Auf der Höhe von Stettfeld, Landkreis Haßberge, krachte eine 27-jährige Autofahrerin in die Leitplanke der Autobahn. Anschließend überschlug sie sich mit ihrem Opel.

Auf Fotos ist zu sehen, dass der Wagen der jungen Autofahrerin vorne völlig zerstört ist. Glücklicherweise wurde die 27-Jährige selbst nur leicht verletzt. Allerdings, so heißt es im Bericht von News5 weiter, fehlt seit dem schweren Unfall der Hund der Frau – er war zuvor noch im Wagen gewesen.

Autobahn gesperrt – hoher Sachschaden

Bislang gibt es demnach auch keine Anzeichen von dem Hund, womöglich wurde er beim Überschlagen des Autos aus dessen Inneren geschleudert. Bei dem Unfall entstand zudem ein hoher Sachschaden, der von der Polizei mit etwa 30.000 Euro beziffert wird. Die A70 wurde in Richtung Bamberg für etwa eine Stunde gesperrt. (fhz)

