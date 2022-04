29-Jähriger im Zug mit Glasflasche angegriffen

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert einen Mann. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Ein unbekannter Mann hat in einem Zug nach Salzburg einen 29-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche erheblich am Arm verletzt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Tat einen rassistischen Ausgangspunkt hatte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag auf Nachfrage, ohne weitere Details dazu zu nennen. „Wir müssen es aber offen lassen.“ Der Verdächtige sei flüchtig.

Grafing - Der 29-jährige Deutsche soll den mutmaßlichen Täter - einen laut Polizei „dunkelhäutigen“ Mann mit weiblicher Begleitung - kurz vor dem Bahnhof Grafing bei München mit dem Handy gefilmt oder per Videostream übermittelt haben. Auch einen weiteren „dunkelhäutigen“ Fahrgast soll er mit dem Handy aufgenommen haben. Dieser habe sich dagegen verwahrt.

Kurz nachdem sich der 29-Jährige gesetzt habe, sei der eine Sitzbank dahinter sitzende Mann des Pärchens aufgestanden und habe nach einem kurzen Disput mit der Glasflasche zugeschlagen. Worum es genau ging, sei nicht bekannt, so die Bundespolizei. Der Angegriffene bekam eine stark blutende Schnittwunde. Der 29-Jährige sei den Beamten wegen diverser Drogendelikte schon bekannt gewesen, so die Polizei. Man gehe davon aus, dass sowohl er als auch der mutmaßliche Täter im Zug Alkohol tranken. dpa