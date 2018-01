32-Jähriger soll Freund der Schwester niedergestochen haben

Ein 32 Jahre alter Mann soll in Würzburg den Lebensgefährten seiner Schwester niedergestochen haben.

Würzburg - „Der 30-Jährige schwebt in akuter Lebensgefahr, sein Zustand ist kritisch“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der 32-Jährige hatte am Samstagabend an der Wohnungstür seiner Schwester geklingelt. Als der Lebensgefährte öffnete, stach der Mann ersten Polizeiermittlungen zufolge mit einem Messer zu und verletzte den 30-Jährigen am Bauch. Anschließend flüchtete er. Er wurde jedoch wenig später in einer anderen Wohnung im Würzburger Stadtteil Zellerau festgenommen.

Gegen den 32-Jährigen erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Nach seiner Festnahme ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,6 Promille. „Die Tatwaffe war ein haushaltsübliches Messer“, sagte der Polizeisprecher. Zum möglichen Motiv des Mannes machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

