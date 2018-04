37. Bayern-Rätsel: Die achte Frage

Bei der achten Frage des 37. Bayernrätsels geht es um die Befreiungshalle Kelheim.

Hoch auf dem Michelberg ragt die Befreiungshalle weithin sichtbar empor. Von hier aus hat der Besucher einen atemberaubenden Blick auf die Donau, auf Kelheim und auf das sich dahinter ausbreitende Land. König Ludwig I. hatte den Standort mit Bedacht gewählt, als er sich für die Errichtung eines seiner großen Denkmalbauten entschied.

Die Befreiungshalle Kelheim

Die Idee, ein Denkmal zur Erinnerung an die napoleonischen Befreiungskriege (1813-1815) zu bauen, kam dem König 1836, als er durch Griechenland reiste und auf den Trümmern der antiken Burganlage von Tiryns das Schicksal des griechischen mit dem deutschen Volke verglich: zunächst der Niedergang aufgrund der Un-einigkeit im Altertum, dann der Sieg in den Freiheitskriegen nach langer Fremdherrschaft und schließlich die Vereinigung der Stämme im modernen Staat. Griechenland war 1836 bereits ein selbständiger Staat und Ludwigs zweitältester Sohn Otto war seit 1833 sein erster König.

+ Blick zwischen zwei Siegesgöttinen in den Innenraum der Befreiungshalle. © Bayerische Schlösserverwaltung, Daniela Gülden Zu dieser Zeit war der Wunsch der Deutschen nach nationaler Einheit noch uneingelöst und Ludwig verstand darunter etwas anderes als diejenigen, die 1871 die Gründung des deutschen Reiches unter preußischer Hegemonie ausrufen sollten. Er strebte eine Einheit ohne Aufgabe der staatlichen Integrität und ohne Verzicht der politischen Autonomie der im Deutschen Bund zusammengeschlossenen Länder und Souveräne an. Aber wie konnte dieser Wunsch bildhaft in ein Denkmal übertragen werden und wie ließ sich die Erinnerung an die Befreiungskriege mit einer Mahnung für die Zukunft verknüpfen? Mit der Lösung dieser Aufgabe wurde der Architekt Friedrich von Gärtner betraut.

Am 20.10.1842 konnte der Grundstein der Befreiungshalle gelegt werden. Die Bau-arbeiten kamen erst ins Stocken, als Gärtner 1847 verstarb und der König im folgen-den Jahr abdankte. Mit der Fertigstellung des Denkmals wurde schließlich Leo von Klenze betraut, der allerdings den Entwurf seines Vorgängers nicht ohne weiteres ausführen wollte. Gärtner hatte für die Befreiungshalle einen 18-eckigen Zentralbau mit abschließendem Kuppeldach vorgesehen und bis zu seinem Tod die Treppenanlage und das 18-eckige Sockelgeschoß vollendet. In Abstimmung mit dem König schloss Klenze einen zylindrischen Baukörper mit abschließendem Kegeldach daran an. Als Bauschmuck erhielt der Außenbau 18 kolossale Steinfiguren, die an die 18 deutschen Stämme erinnern, die an den Befreiungskriegen beteiligt waren. Im Innenraum bilden 34 überlebensgroße Siegesgöttinnen einen Kreis. Sie reichen einander die Hand und halten 17 Bronzeschilde, auf denen bedeutende militärische Aktionen und die in den Befreiungskriegen geführten siegreichen Schlachten genannt sind. Im Zentrum des Raumes ist ein Textmosaik in den Fußboden eingelassen, mit dem das Bildprogramm des Innenraums zusammengefasst wird. Der Text ermahnt den deutschen Besucher, sich des Zusammenhalts zu erinnern, der die Voraussetzung für den Sieg über Napoleon war. Die Ruhmeshalle wurde am 18. Oktober 1863, dem 50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig eröffnet.

Die achte Frage

Was verkörpern die 34 Siegesgöttinnen im Innenraum der Ruhmeshalle?

Die Lösung der siebten Frage:

Frage: Wie lauten die Namen dieser beiden Brüder?

Antwort: (Schlösserland Bayern, S. 20) Castor und Pollux (andere Schreibweisen: „Kastor und Pollux“; „Kastor und Polydeukes“)

