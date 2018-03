37. Bayern-Rätsel: Die dritte Frage

Bei der dritten Frage des 37. Bayernrätsels geht es um die Ruhmeshalle und die Bavaria in der Landeshauptstadt.

Die Ruhmeshalle mit der kolossalen Bronzefigur der Bavaria ist wohl das bekannteste Denkmal in München. Sie verdankt ihre Entstehung dem romantischen Patriotismus König Ludwigs I., der in Bayern mehrere Denkmäler ähnlicher Sinngebung schuf. Während die Befreiungshalle in Kelheim an die napoleonischen Befreiungskriege erinnert und die Walhalla bei Donaustauf berühmte Personen deutscher Sprache verehrt, sollte die Ruhmeshalle ein Pantheon verdienter und besonders ausgezeichneter Bayern sein.

Ruhmeshalle mit Bavaria

Den Anlass für die Errichtung dieser drei Erinnerungsorte boten die napoleonischen Kriege. Nach der preußischen Niederlage in der Schlacht von Jena und Auerstedt (1806) glaubte Ludwig an den Patriotismus seiner Landsleute und aller Deutschen appellieren zu müssen. Die Stärkung des Zusammenhalts war auch deshalb so wichtig, weil Bayern nach der Erhebung zum Königreich (1806) territoriale Zugewinne gemacht und neue Staatsbürger gewonnen hatte. Umso mehr sah Ludwig in der Errichtung der Ruhmeshalle die Möglichkeit, ein Denkmal zu schaffen, dass alle Bürger des Königreichs in ideeller Weise miteinander verband. Neben Altbayern sollten auch Franken und Schwaben geehrt werden.

+ Die Ruhmeshalle auf der Theresienwiese. Ludwig war davon überzeugt, dass Denkmäler der Erziehung der Bevölkerung dienen konnten. Dabei kam dem Aufstellungsort eine große Bedeutung zu. Bei der Ruhmeshalle hatte Ludwig zunächst an einen Standort im Englischen Garten gedacht, aber dann einen Ort favorisiert, den er seit seiner Hochzeit mit Therese von Sachsen-Hildburghausen gut kannte. Zu Ehren des königlichen Brautpaares hatte man am 17. Oktober 1810 ein Pferderennen veranstaltet, das viele tausend Zu-schauer begeistern konnte. Das Volksfest wurde in den nachfolgenden Jahren in ab-gewandelter Form wiederholt und ist heute als Oktoberfest weltweit bekannt. Schon bald nach der Hochzeit wurde die Festwiese nach dem Namen der zukünftigen Königin „Theresienwiese“ genannt.

Aber 1810 waren weder die Ruhmeshalle noch die Bavaria errichtet. Erst 1833 lobte König Ludwig I. einen Wettbewerb aus, an dem sich die Architekten Georg Friedrich Ziebland, Joseph Daniel Ohlmüller, Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze beteiligten. Die Entscheidung fiel auf Klenzes Entwurf, der in überarbeiteter Form zwischen 1843 und 1853 zur Ausführung kam. Am 15. Oktober 1853, dem Namenstag der Königin, konnte das Denkmal vor einer begeisterten Volksmenge eingeweiht werden. Entstanden ist eine offene dorische Säulenhalle, an deren Rückwand Gedenktafeln und Porträtbüsten ausgewählte bayerische Frauen und Männer ehren. Davor steht die Bronzefigur der Bavaria, die den herankommenden Besucher mit erhobenem Arm begrüßt. Neben ihr sitzt der bayerische Löwe, der Kraft und Stärke symbolisiert. Der Entwurf der Bronzegruppe geht auf den Bildhauer Ludwig Schwanthaler zurück, der das über 18 Meter hohe Modell in mehreren Teilen von Ferdinand von Miller in der Königlichen Erzgießerei in München gießen ließ. Der Guss und die Montage waren damals eine technische Meisterleistung.

Die dritte Frage

Was hält die Bavaria als Ehrengabe für diejenigen in der Hand, deren Büsten in die Ruhmeshalle aufgenommen werden sollen?

Die Lösung der zweiten Frage:

Frage: Welcher Sohn von Kronprinz Ludwig I. und Prinzessin Therese kam in der Residenz Würzburg zur Welt?

Antwort: Luitpold (geboren 12.3.1821, Prinzregent von Bayern ab 1886, gestorben 12.12.1912)

