37. Bayern-Rätsel: Die erste Frage

München – „… das will ich dem Louis überlassen.“ – mit diesen Worten verabschiedete sich Max I. Joseph, Bayerns erster König (reg. 1799-1825), von weiterreichenden Plänen, die ererbte Münchner Residenz der Wittelsbacher zu modernisieren und baulich zu erweitern. Er wollte sie zu einem Knoten- und Ausgangspunkt der beginnenden planmäßigen Stadterweiterung machen, die München in die zeitgemäße Hauptstadt des jungen Königreichs Bayern verwandeln sollte.

Der Königsbau mitten in München

An seiner Stelle übernahm sein Sohn Ludwig diese Aufgabe. Tatsächlich fühlte sich der ehrgeizige und kunstinteressierte Kronprinz im Verein mit seinem favorisiertem Architekten Leo vor Klenze für diese Herausforderung mehr als bereit. Zudem war mit Abbruch des jahrhundertalten Franziskanerklosters 1802 südlich der barocken Residenzgebäude ein weitläufiger, zur Innenstadt hin orientierter Baugrund freigeworden. Mit einem programmatischen Neubau sollte hier ein symbolischer Repräsentationsort der Monarchie entstehen, der als Gegengewicht zum benachbarten Schrannenplatz (heute Marienplatz) mit dem Rathaus als dem Zentrum bürgerlichen Einflusses fungieren konnte.

Ab 1823 nahmen deshalb Planungen für einen neuen Schlossflügel an Fahrt auf, den der Kronprinz schon früh als „Königsbau“ betitelte, da er ihn erst als König errichten lassen und bewohnen wollte. Nur wenige Monate nach Ludwigs Regierungsantritt, erfolgte 1826 die feierliche Grundsteinlegung. Innerhalb weniger Jahre nahm der Bau Gestalt an. Waren die Schaufassaden der älteren Residenzflügel eindeutig nach in-nen, auf eingehegte Hof- und Gartenanlagen hin orientiert, suchte Klenze die lang gestreckte Front seines Königsbaus mit weiten Bogenstellungen nach Vorbild älterer „Erscheinungsfenster“ zur Stadt hin zu öffnen und so programmatisch das Selbstbild Ludwigs I. als eines den Landeskindern zugewandten, den Grundsätzen der 1818 erlassenen Verfassung verpflichteten Monarchen zu symbolisieren.

+ Der Thronsaal des Königs in der Münchner Residenz mit dem von Schwanthaler entworfenem Stuckdekor. © Bayerische Schlösserverwaltung / Staatliches Bauamt, München Zitierten die ersten Entwürfe noch dynamisch bewegte Palastfassaden des barocken Rom, musste Klenze diese in der Folge stark überarbeiten. Hatte Ludwig doch auf einer seiner zahlreichen Italienreisen die ebenso eleganten wie schlichten Renaissance-Stadtpaläste von Florenz kennen und schätzen gelernt und verlangte nun auch für seinen künftigen Münchner Wohnsitz gebieterisch eine Fassade im „florentinischen Style“. Im westlichen Erdgeschoss des Königsbaus wurden öffentlich zugängliche Schauräume für die von Ludwig geförderte monumentale Wandmalerei reserviert, die Platz für einen geplanten Freskenzyklus mit Episoden aus dem mittelalterlichen Nibelungenlied boten.

1831 begann der Maler Julius Schnorr von Carolsfeld mit der umfänglichen Ausmalung der fünf Säle, die erst über drei Jahrzehnte später unter der Regierung von Ludwigs Enkel, König Ludwig II., zum Abschluss kommen sollte. Der übrige Innenausbau hingegen wurde 1835 vollendet. Und auch die luxuriöse Möblierung der reich ausgemalten Wohnräume für Ludwig I. und seine Gemahlin Therese von Sachsen-Hildburghausen wurde termingerecht fertiggestellt. So konnte das Herrscherpaar pünktlich am Tag seiner Silberhochzeit am 12. Oktober 1835 das prächtige Doppelappartement im ersten Stock des Königsbaus beziehen. Es sollte die Räume knapp 13 Jahre bewohnen bis zur Abdankung Ludwigs I. im März 1848.

