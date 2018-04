37. Bayern-Rätsel: Die sechste Frage

Bei der sechsten Frage des 37. Bayernrätsels geht es um die Feldherrnhalle in München.

Bei der Münchner Feldherrnhalle handelt es sich um eine gewaltige, auf drei Seiten geöffnete Loggia mit vorgelagerter Freitreppe, eines der zahlreichen Bauprojekte des architekturbegeisterten Königs Ludwig I. Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte sich im Zuge der Entfestigung Münchens die Frage gestellt, wie künftig der bisherige Standort des mittelalterlichen Schwabinger Stadttors zu gestalten sei. Zwingend verlangte das Areal zwischen St. Kajetan und Residenz als zwei Schlüsselbauten kirchlicher und staatlicher Macht nach einer würdigen architektonischen Gestaltung.

So stieß Ludwig I. bereits drei Jahre nach Antritt der Regierung 1828 erste Planun-gen für ein repräsentatives Gebäude an, das zunächst als Aufenthalt für die Schlosswache vorgesehen war. Allerdings trat dieser reale Nutzen als Wachlokal rasch gegenüber symbolischen und künstlerischen Aspekten in den Hintergrund, so dass der letztendliche Auftrag vor allem Vorschläge für eine monumentale „Fassadenarchitektur“ einforderte. Dies vor allem in Hinblick auf die räumliche Situation – würde das neue Gebäude doch den zentralen Blickpunkt und Abschluss der unter dem König angelegten Ludwigsstraße mit ihren monumentalen Prunkgebäuden bilden, als deren nördlicher Auftakt ab 1840 das triumphale, dem „Bayerischen Heere“ gewidmete Siegestor entstehen würde. Entsprechend sollte im Süden der Neubau neben der Residenz nun primär als Ehrenmal für verdiente bayerische Militärs – als Feldherrnhalle – fungieren.

+ Errichtet wurde sie nicht vom mächtigen Hofbauintendanten Klenze, sondern von dessen schärfsten Konkurrenten um die wechselhafte königliche Gunst: Friedrich von Gärtner, dem Architekten der Staatsbibliothek und der Ludwigskirche. Er entwarf eine gewaltige, in drei Bögen zur Ludwigsstraße hin geöffnete Halle. Wie Klenze, der bei der Gestaltung der neuen Süd- und Nordfassade der Residenz für Ludwig I. florentinische bzw. norditalienische Vorbilder des 16. Jahrhunderts verarbeitete, bezog auch Gärtner sich auf ein berühmtes italienisches Modell, nämlich die im späten 14. Jahrhundert errichtete „Loggia dei Lanzi“ in Florenz, in der später die Landsknechte der toskanischen Großherzöge logierten.

Am 18 Juni 1841, dem Jahrestag der Schlacht von Waterloo, wurde der Grundstein gelegt. 1844 erfolgte die Einweihung mit der Enthüllung der zwei, unter den seitlichen Bögen aufgestellten Bronzestatuen nach Modellen des Bildhauers Ludwig von Schwanthaler. Linkerhand wirft seitdem der wallonische General Johann Tserclaes von Tilly, der im Dreißigjährigen Krieg für Kurfürst Maximilian I. kämpfte, strenge Blicke auf die den Platz querenden Touristen. Rechts wacht hingegen ein unmittelbarer Zeitgenosse Ludwigs I., Fürst Carl Philipp Wrede, der wichtigste bayerische Feldherr der napoleonischen Ära.

Dem Ansinnen Ludwigs I., die gewaltige Loggia möge auch späterhin „Raum für Künftige“ bieten, kam man allerdings erst ein knappes halbes Jahrhundert später nach, als sein Sohn, der Prinzregent, 1892 ein pomphaftes Ehrenmal für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 aufrichten ließ. Die zwei Löwen zu Seiten der breiten Freitreppe hingegen, die trotz ihrer grimmigen Mienen gern als Reittiere genutzt werden, hatte schon Gärtner in seinen Entwürfen vorgesehen. Allerdings wurden die beiden tierischen Wächter erst 1905 von Wilhelm von Ruemann aus Laaser Marmor gemeißelt.

Die sechste Frage

Wer hat die 1892 aufgestellte Bronzegruppe, die an den Krieg von 1870/71 erinnert gegossen?

Die Lösung der fünften Frage:

Frage: Wann erfolgte die Grundsteinlegung?

Antwort: 1830

