37. Bayern-Rätsel: Die siebte Frage  

Bei der siebten Frage des 37. Bayernrätsels geht es um das Pompejanum in Aschaffenburg.

Als Ludwig I. 1786 geboren wurde war Bayern noch ein Kurfürstentum. Und Aschaffenburg gehörte nicht zu Bayern, sondern zum Kurfürstentum Mainz. Als junger Mann kämpfte er an der Seite des ihm verhassten Kaisers Napoleon, der Bayern 1806 zum Königreich machte, gegen Preußen und Österreich. 1813 wechselte Bayern gerade noch rechtzeitig auf die Seite der Gegner Frankreichs und erhielt nach dem Untergang Napoleons zum Lohn 1814 die fränkischen Landesteile. Dort hielt sich Ludwig als bayerischer Kronprinz nun häufig auf und wohnte mit seiner Familie in den Residenzschlössern in Würzburg und Aschaffenburg.

Das Pompejanum in Aschaffenburg

Zeit seines Lebens begeisterte sich Ludwig für die Antike. Er erwarb eine bedeutende Sammlung antiker Skulpturen und Vasen, für die er in München die Glyptothek erbauen ließ, und engagierte sich für den Unabhängigkeitskampf der Griechen, in deren befreitem Land schließlich sein zweiter Sohn Otto 1832 bis 1862 König war. Ab seiner Thronbesteigung 1825 ließ König Ludwig I. zahlreiche klassizistische Prachtbauten nach Plänen der Architekten Klenze und Gärtner ausführen. Eine didaktische Sonderrolle in dieser Reihe spielt der Auftrag an Friedrich von Gärtner, das Pompejanum in Aschaffenburg zu erbauen.

+ Pompejanum bei Aschaffenburg, Blick vom Tablinum ins Atrium. © Bayerische Schlösserverwaltung In Pompeji selbst hatte Ludwig den traurigen Verfall der eben ans Tageslicht gebrachten farbenprächtigen antiken Wandmalereien gesehen. Er dichtete:

Würdig nicht ist das jetz’ge Geschlecht, dich, Pompeji zu sehen:

Wie du demselben erscheinst, schwindest du eilig dahin;

Nur das Gerippe verbleibt; die lebensvoll freudigen Farben

Bleichen schnell in der Welt, welche die deine nicht mehr.

Freundin nur ist die Erde, die Luft hingegen ist Feindin.

Was die Erde getreu achtzehn Jahrhundert barg

In dem heiligen Dunkel, erlischt bald, wenn es gekommen

An das Licht, wir nur sehn’s, um es nie wieder zu seh’n...

Die Idee, ein pompejanisches Haus in Bayern nachzubauen, wurde vermutlich 1839 geboren, als König Ludwig I. in Begleitung Gärtners über Rom und Pompeji nach Sizilien reiste. In Pompeji skizzierte Gärtner zahlreiche architektonische Details und Wandmalereien und nahm vorbildhafte Grundrisse auf. Einen passenden Bauplatz fand Ludwig dann in Aschaffenburg am Hochufer des Mains, unweit von Schloss Johannisburg. Schon 1841 wurde mit dem Bau der Terrasse begonnen. Den Grundstein legte 1843 der König persönlich, 1848 war der Rohbau fertig und bis 1850 auch die malerische Ausstattung.

In Aschaffenburg wollte Ludwig I. die perfekte Nachahmung eines römischen Wohnhauses entstehen lassen — nicht um darin zu wohnen, sondern als Besichtigungsobjekt, gleichsam als begehbares Modell im Maßstab 1:1. In idealtypischer Weise sollte hier gezeigt werden, wie die Innenräume eines römischen Wohnhauses angeordnet waren und welche farbenprächtigen Wandmalereien sie schmückten. Diese pädagogische Grundidee entfaltet auch heute noch ihre Wirkung, sie macht den Hauptreiz des Pompejanums aus. In dem Bauwerk, das die Bayerische Schlösserverwaltung nach Kriegsschäden wieder instand setzen ließ, sind heute Kunstwerke der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek aus München ausgestellt.

Bei der Planung des Pompejanums lehnte sich Friedrich von Gärtner an ein bestimmtes Haus in Pompeji besonders eng an. Dieses Haus hatten die Ausgräber nach Zwillingsbrüdern aus der griechischen Mythologie benannt, die sie dort auf gut erhaltenen Wandgemälden entdeckt hatten. Darstellungen dieser Brüder, deren Namen auch zwei Sterne im Sternbild Zwilling tragen, sind daher auch im Eingangsraum des Pompejanums zu sehen.

Die siebte Frage

Wie lauten die Namen dieser beiden Brüder?

