37. Bayern-Rätsel: Die vierte Frage

König Ludwig I. von Bayern (1786–1868, reg. 1825–1848) prägte seine Residenzstadt München in einzigartiger Weise durch die von ihm beauftragten Monumentalbauten. Aber auch den bildenden Künsten war der bayerische Monarch in besonderer Weise zugetan. Die unter seiner Regie entstandene weltberühmte „Schönheitengalerie“ zählt heute zu den Hauptattraktionen der Wittelsbacher Sommerresidenz Schloss Nymphenburg.

Die weltberühmte „Schönheitengalerie“ in Schloss Nymphenburg

Die Idee zu einer Galerie mit Bildnissen schöner Frauen reicht noch in seine Zeit als junger Kronprinz zurück und beschäftigte den König ein Leben lang. Von 1827 bis 1850 entstanden die 36 Bildnisse schöner Frauen, die heute die in Schloss Nymphenburg ausgestellte Galerie konstituieren, alle geschaffen vom Hofmaler des Königs im idealisierenden Stil des Klassizismus. Entgegen dem späteren Bonmot des Dichters Heinrich Heine, es handle sich um ein „gemaltes Serail“, waren für den König äußere Schönheit und untadeliger Lebenswandel die untrennbar miteinander verbundenen Parameter für die Auswahl der Porträtierten. Im damaligen Verständnis des deutschen Idealismus bedingten Schönheit der Erscheinung und hohe Sittlichkeit einander. Der König, der der Kunst und dem weiblichen Geschlecht gleichermaßen zugetan war, war an der Auswahl der Damen gemäß seinen ästhetischen und moralischen Idealen intensiv beteiligt. Er ließ sich auch Vorschläge von seinem Maler unterbreiten und nahm Anregungen seiner Hofbeamten auf. Sogar seine Gemahlin, Königin Therese, vermittelte eine der Damen. Völlig neu war, dass nicht nur Frauen von Rang dargestellt wurden, sondern die Modelle aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten gewählt wurden. Gleichrangig hingen Bürgerstöchter und Schauspielerinnen neben Mitgliedern des Königshauses und adeligen Damen, alle dargestellt als Halbfigurenbildnisse im gleichen Format.

So zählt das Bildnis der Schuhmacherstochter Helene Sedelmayer zu den bekanntesten Porträts der Galerie und wurde zum Inbegriff der „Schönen Münchnerin“. Die Altmünchner Tracht für das Porträt des einfachen Mädchens hatte der König selbst ausgewählt. Ganz anders, aber ebenso berühmt ist das Bildnis der geistreichen Italienerin Marianna Marchesa Florenzi, eine enge Vertraute des Königs, mit der ihn ein lebenslanger Briefwechsel verband. Unter den Vertreterinnen der königlichen Familie ragt das zauberhafte Bildnis seiner Schwiegertochter, der Kronprinzessin Marie heraus, der Mutter des späteren Königs Ludwig II. Die „spanische Tänzerin“ Lola Montez ist die einzige Dargestellte, mit der der König tatsächlich eine Liebesbeziehung hatte, die ihn schließlich im Revolutionsjahr 1848 die Krone kostete.

Ursprünglich hatte die Schönheitengalerie ihren festen Platz in der Residenz München. In zwei Sälen des Festsaalbaus, den Ludwig I. bis 1842 am Hofgarten errichten ließ, war sie von Anfang an für die Öffentlichkeit bestimmt und schon während des 19. Jahrhunderts in Stadtführern beschrieben und zu besichtigen. Erst nach der Zerstörung des Festsaalbaus im Zweiten Weltkrieg erhielt die weltweit einzigartige Galerie eine neue Heimat in Schloss Nymphenburg, wo die kunstvoll und fein gemalten Bildnisse schöner Frauen und ihre bewegten Lebensläufe noch heute die Besucher faszinieren.

Die vierte Frage

Welcher Künstler malte die Bildnisse schöner Frauen der weltberühmten Schönheitengalerie König Ludwigs I. von Bayern?

Die Lösung der dritten Frage:

Frage: Was hält die Bavaria als Ehrengabe für diejenigen in der Hand, deren Büsten in die Ruhmeshalle aufgenommen werden sollen?

Antwort: Eichenkranz - hinter der Kranzübergabe verbirgt sich die poetische Idee, dass jede Person, die in der Ruhmeshalle aufgenommen wird, von der Bavaria einen Eichen-kranz überreicht bekommt.

