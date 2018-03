37. Bayern-Rätsel: Die zweite Frage

Bei der zweiten Frage des 37. Bayernrätsels geht es um die Residenz Würzburg.

Wenn um 1820 Kinderlachen im großen Ovalsaal der Residenz Würzburg zu hören war, spielten dort die Kinder des späteren bayerischen Königs Ludwig I. mit dem Karussell, das noch heute in der Residenz ausgestellt ist. In seinen Kronprinzenjahren wohnte Ludwig mit seiner Frau, Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, und den Kindern immer wieder längere Zeit in der ehemaligen Residenz der Würzburger Fürstbischöfe.

Die Residenz Würzburg

Nachdem der letzte Fürstbischof mit der Säkularisation seine weltliche Herrschaft aufgeben musste, hatte in diesem imposanten Bauwerk zuletzt der von Napoleon aus Florenz vertriebene Großherzog Ferdinand III. von Toskana von 1806 an als Großherzog von Würzburg residiert, der sich neue Wohnräume einrichten und auch das Karussell für seine Kinder bauen ließ. Nachdem Napoleon besiegt war, kehrte der Habsburger Ferdinand III. in die Toskana zurück und das Großherzogtum Würzburg wurde 1814 Teil des noch jungen Königreichs Bayern. Ludwigs Vater, König Max I. Joseph, hatte großes Interesse daran, die neuen fränkischen Landesteile eng an das bayerische Königshaus zu binden. Dazu sollten auch die Aufenthalte des Kronprinzenpaares in der ehemals fürstbischöflichen Residenz beitragen, die jetzt offiziell „Königliches Schloss Würzburg“ hieß und als Nebenresidenz diente.

+ Kinderkarussel in der Residenz Würzburg. © Bayerische Schlösserverwaltung: Andrea Gruber Maria Scherf Die Residenz Würzburg, die zu den bedeutendsten Schlossanlagen des Barock in Europa gehört, war 1720-1744 unter Leitung von Balthasar Neumann im Rohbau errichtet und bis 1780 fertig ausgestattet worden. Für das weltberühmte Treppenhaus schuf 1752/53 der Venezianer Giovanni Battista Tiepolo das riesige Deckenfresko mit den vier Weltteilen. An den ebenfalls von Tiepolo freskierten Kaisersaal schließen sich weitere Prunkräumen an, die eine Fülle von Raumausstattungen und qualitätvollsten Kunstschätzen des 18. Jahrhunderts vom Régence über das Würzburger Rokoko bis zum Frühklassizismus enthalten.

Nach dem Ende der Monarchie kam die Residenz in die Obhut der Bayerischen Schlösserverwaltung. Trotz der schweren Kriegszerstörungen 1945 konnte glücklicherweise das Herzstück des Baus, nämlich Vestibül, Gartensaal, Treppenhaus und Kaisersaal einschließlich der Fresken Tiepolos, sowie ein Großteil der beweglichen Ausstattung gerettet werden. Der Wiederaufbau der Residenz stellt auch kunsthandwerklich eine großartige Leistung dar. 1981 nahm die UNESCO die Würzburger Residenz mitsamt Residenzplatz und Hofgarten als eines der ersten deutschen Ensembles in die Liste "Kulturerbe der Welt" auf. Den Abschluss des Wiederaufbaus markierte 1987 die Wiedereröffnung des aufwendig in seiner besonderen Hinterglas-Maltechnik rekonstruierten Spiegelkabinetts.

+ Das Toskanazimmer in der Residenz Würzburg, ehemaliges Schlafzimmer (1945 zerstört). Die von Kronprinz Ludwig I. und seiner Familie bevorzugt bewohnten „Toskana-Zimmer“ der Residenz wurden 1945 ein Raub der Flammen. Ein Teil der geretteten eindrucksvollen Empire-Möbel aus diesen Appartements ist jedoch, einschließlich des Kinderkarussells, seit 2014 in der Dauerausstellung „So wohnte der Großherzog“ wieder in der Residenz zu sehen.

Zu den vom Kronprinzenpaar bewohnten Räumen in der Residenz Würzburg gehörte auch ein mit zwei Fenstern zum Residenzplatz gehendes Schlafzimmer. Leider fiel dieser Raum, in dem 1821 ein späterer Herrscher Bayerns geboren wurde, samt dem hier stehenden Baldachinbett der Bombardierung Würzburgs 1945 zum Opfer. Heute ist dieser Raum Teil der Gemäldegalerie des Martin-von-Wagner-Museums der Universität Würzburg.

Die 2. Frage:

Welcher Sohn von Kronprinz Ludwig I. und Prinzessin Therese kam in der Residenz Würzburg zur Welt?

Die Lösung der ersten Frage:

Frage: Welcher berühmte florentinische Palast diente als wichtiges Vorbild für die Fassade des Königsbaus?

Antwort: Palazzo Pitti – auch Antworten, die auf die Palazzi Strozzi und Rucellai verweisen, können als richtig gewertet werden. (Schlösserland Bayern, S. 159)

