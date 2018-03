Über 150 tolle Preise warten auf Sie!

Beim 37. Bayern-Rätsel mitzumachen, das lohnt sich: Über 150 attraktive Preise warten auf die Gewinner.

Die drei Hauptgewinne und weitere tolle Preise stiftet auch in diesem Jahr wieder Lotto Bayern. So darf sich der Gewinner des ersten Hauptpreises über 2500 Euro in bar freuen – ein stattlicher Gewinn, mit dem man sich einen lang gehegten Traum erfüllen kann. Vielleicht eine Reise oder eine größere Anschaffung für die Wohnung? Auch der zweite Hauptpreis – 1500 Euro in bar – füllt die Haushaltskasse merklich und ermöglicht eine außerplanmäßige Investition. Selbst der Gewinner des dritten Hauptpreises kann sich noch über 1000 Euro freuen. Wenn das kein Ansporn ist, in den kommenden acht Wochen beim Bayern-Rätsel mitzumachen!

Aber auch weitere tolle Sachpreise, die Sie hier auf dieser Seite aufgeführt finden, warten auf die Gewinner. Unser Gewinnspiel, das unter der Schirmherrschaft des bayerischen Finanzministers Markus Söder steht, ist traditionell ein ganz besonderes Rätsel. Hier ist nämlich wirklich Wissen über die staatlichen Schlösser und Parks gefordert. Viele Informationen können Sie in der Broschüre „Schlösserland Bayern“ des bayerischen Finanzministeriums finden, die Sie im Internet unter www.bestellen.bayern.de anfordern können. Viel Glück beim Mitspielen!

1. Hauptpreis: 2500 Euro in bar, gestiftet von Lotto Bayern

2. Hauptpreis: 1500 Euro in bar (Lotto Bayern)

3. Hauptpreis: 1000 Euro in bar (Lotto Bayern)

4. Preis: Hotel-Gutschein für eine Übernachtung für 2 Personen im Doppelzimmer, inklusive Frühstück, im Hotel Goliath in der Altstadt der UNESCO-Welterbestadt Regensburg inklusive Hafenführung durch Bayerns größten Hafen in puncto Schiffsgüterumschlag (Bayernhafen GmbH & Co. KG Regensburg)

5.-9. Preis: Je 1 Hotelgutschein für das Hotel Bayern Vital in Bad Reichenhall für 2 Personen (Sparkassen Bayern)

10. Preis: Gutschein für 2 Übernachtungen nebst Spielbankbesuch mit einem 3-Gänge-Menü an einem Spielbankort nach Wahl (Lotto Bayern)

11. Preis: Bosch Akkuschrauber EasyDrill 1200 (Münchner Merkur)

12.-14. Preis: Je 1 König Ludwig I. Medaille, Ag999 (Bayerisches Hauptmünzamt)

15. Preis: Titan Trolley „Limit“ 77 cm, schwarz (Münchner Merkur)

16. Preis: Bosch Heißgetränke- Automat „Tassimo Caddy“ TAS 7002, schwarz (Münchner Merkur)

17.-26. Preis: Je eine Familien-Jahreskarte zum freien Besuch in über 40 der schönsten Sehenswürdigkeiten Bayerns. Die Jahreskarte der Bayerischen Schlösserverwaltung gilt ab dem ersten Besuch ein Jahr lang (Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen)

27.-28. Preis: Je 1 Jahresehrenkarte der Messe München (Messe München GmbH)

29.-38. Preis: Je 1 Jahresfreikarte für zwei Personen, gültig für die Schifffahrten Königssee, Tegernsee, Ammersee oder Starnberger See (Bayerische Seenschifffahrt GmbH) 39.-40. Preis: Je 1 Elektro-Lokomotive Sondermodell „bayernhafen Gruppe“ von Piko, Typ BR 189 für Modellbahn, Spur H0, Gleichstrom (Bayernhafen GmbH & Co. KG Regensburg)

41.-44. Preis: Je 1 Gutschein für je einen Tagesaufenthalt für die Sauna- und Thermenlandschaft inklusive Familienbad in der Rupertus Therme, 1x freier Eintritt zu einem Kurkonzert nach Wahl sowie 1 CD Kurmusik (Rupertus Therme Bad Reichenhall)

45. Preis:

Drei Tageskarten (Wasserwelt/Saunaland/Wellness-Dome) für die Therme Bad Steben (Bayerisches Staatsbad Bad Steben GmbH)

46.-47. Preis: Je 2 Thermenwelt-Tickets (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH)

48. Preis: 1 Garden Pleasure Relaxliege mit Fußteil (Münchner Merkur)

49. Preis: Thomas Kombiservice „Loft“ 20- tlg. (Münchner Merkur)

50. Preis: Denver Wildkamera WCT- 5003 (Münchner Merkur)

51.-54. Preis: Je 1 0,5 Ltr. Steinkrug „Bayerns Löwen“ mit Zinndeckel im Geschenkkarton (KulturGut AG)

55.-57. Preis: Je 1 BOB-MVV-Ticket Gruppe (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH)

58.-67. Preis: Je 2 Gutscheine für eine Brauereiführung in der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan inklusive Verkostung (Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan)

68. Preis: Stelton Edelstahl- Kaffeeisolierkanne „Emma“ 1,2 l, blau (Münchner Merkur)

69. Preis: Tristar Brotbackautomat BM- 4586 (Münchner Merkur)

70.-79. Preis: Je 2 Tagesfahrscheine, gültig für die Schifffahrten Königssee, Tegernsee, Ammersee oder Starnberger See (Bayerische Seenschifffahrt GmbH)

80.-82. Preis: Je 1 Damen-Tuch/Schal der Marke Passigatti (Lotto Bayern)

83.-86. Preis: Je 1 HB-Steinkrug 1,0 Liter (Hofbräu München)

87. Preis: 1 Mappe mit den 24 Bayerischen Landtafeln von Philipp Apian von 1568; Mehrfarbiger Faksimiledruck auf 22 Einzelblättern mit einer Übersichtskarte, einem Titelblatt und einer mehrseitigen Beschreibung (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung)

88.-89. Preis: Je 1 Herren-Armbanduhr (Lotto Bayern)

90. Preis: 1 Herren-Geldbörse der Marke Bodenschatz (Lotto Bayern)

91. Preis: 1 Damen- Geldbörse der Marke Bodenschatz (Lotto Bayern)

92. Preis: 1 Blomus Eisteezubereiter „TEA- JAY® on the rocks“ inkl. Rezeptbuch und Tee (Münchner Merkur)

93. Preis: 1 JBL by Harman Bluetooth OnEar- Kopfhörer, Schwarz (Münchner Merkur)

94.-98. Preis: Je 2 Gutscheine für eine „Airport-Tour“ (Flughafen München GmbH)

99.-101. Preis: Je 1 Powerbank und 1 Kreditkartenhülle (Lotto Bayern)

102.-110. Preis: Je 1 Stockschirm „München“ (Lotto Bayern)

111.-116. Preis: Je eine Damen Geldbörse (Lotto Bayern)

117.-118. Preis: Je 1 Geldbörse braun Lotto Bayern

119.-122. Preis: Je 1 HB-Steinkrug 0,5 Liter (Hofbräu München)

123.-127. Preis: Je 1 mehrfarbiger Faksimiledruck „Plan des Englischen Gartens München, 1806“ (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung)

128. Preis: Kartenset mit 5 Umgebungskarten 1:50 000 aus dem Gebiet der bayerischen Alpen (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung)

129.-131. Preis: Je 1 ATK 100 „München Nord“, „München Süd“ und „Chiemgau“ (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung)

132.-136. Preis: Je 1 Set mit 5 topographischen Umgebungskarten 1:50.000 (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung)

137.-139. Preis: Je 1 Gutscheinblock á 10 x 1/2 L Hofbräu Bier (Hofbräu München)

140.-143. Preis: Je 1 Kochbuch Hofbräuhaus (Hofbräu München)

144.-153. Preis: Je 1 Lupe „Glück“ (Lotto Bayern)

154.-156. Preis: Je 2 Handtücher (Lotto Bayern)

157.-161. Preis: Je 1 Laserpointer und 1 Stabfeuerzeug (Lotto Bayern)

