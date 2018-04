37. Bayernrätsel: Die fünfte Frage

Bei der fünften Frage des 37. Bayernrätsels geht es um die Walhalla hoch über der Donau bei

Hoch über der Donau ragt eines der bekanntesten Denkmäler des 19. Jahrhunderts empor. Schon sein Name „Walhalla“ lässt anklingen, dass es sich um ein Ehrenmahl handelt. König Ludwig I. hat es als Pantheon vorbildlicher Persönlichkeiten deutscher Sprache konzipiert und von seinem bevorzugten Architekten Leo von Klenze in 12-jähriger Bauzeit errichten lassen. Am 18. Oktober 1842 wurde die Walhalla in Gegenwart des Königs feierlich eröffnet. Die Bausumme hatte fast vier Millionen Gulden betragen.

So imposant die Treppenanlage und der griechisch-dorische Tempel auch sind, so merkwürdig erschien es den Zeitgenossen, dass das erste deutsche Nationaldenkmal äußerlich dem Parthenon-Tempel auf der Athener Akropolis angelehnt ist. Zur Zeit der Romantik galt jedoch für viele die Gotik als der einzig wahre „vaterländischer Stil“. Selbst Klenze hatte Zweifel, ob es ratsam sei, ein vaterländisches Denkmal mit Hilfe altgriechischer Bauformen zu realisieren. Aber Ludwig I. hielt an seinem Vorhaben fest und Klenze versuchte, die Stilwahl nachträglich mit dem Hinweis auf griechisch-germanische Verwandtschaften zu begründen.

+ Die Walhalla in Donaustauf im Landkreis Regensburg. © Bayerische Schlösserverwaltung, Nürnberg Luftbild, Hajo Dietz Unabhängig von der Wahl des Stiles lag der Anlage eine „poetische Idee“ zugrunde. So soll der mehrstufige Sockel nicht nur der Erhöhung und der Einpassung des Tempels in die Hanglage dienen, sondern auch den Aufstieg der Geehrten vom Tod über ihre Verklärung zur Unsterblichkeit symbolisieren. Diejenigen, die in den Heldensaal der Walhalla aufgenommen sind, erlangen ihre Unsterblichkeit in der Erinnerung durch den Besucher. Der König hatte festgelegt, dass die Ausgewählten frühestens zehn Jahre nach ihrem Tod in die Walhalla Aufnahme finden können.

+ Marmorbüste, Ludwig I. von Bayern, Ferdinand von Miller, 1890. © Bayerische Schlösserverwaltung, Rainer Herrmann Den Innenraum hat Klenze zu einem Saal mit einem halboffenen Dachstuhl gestaltet. Entlang der prächtigen Wände sind marmorne Büsten und Gedenktafeln der von Ludwig I. und seinen Beratern ausgewählten Persönlichkeiten versammelt. Darunter befinden sich Herrscher, Feldherren, Wissenschaftler aber auch zahlreiche Künstler aus den Sparten Musik, Literatur und bildende Kunst. Obwohl die Mehrzahl der ausgewählten Personen Männer sind, steht die Walhalla prinzipiell allen bedeutenden Persönlichkeiten deutscher Sprache offen. Ludwig I. verkündete 1842: „Kein Stand, auch das weibliche Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen. Gleichheit besteht in Walhalla; hebt doch der Tod jeden irdischen Unterschied auf!“

Seit 1962 werden die ursprünglich 96 Büsten in Abständen von fünf bis sieben Jahren um neue ergänzt. Die Auswahl erfolgt durch den bayerischen Ministerrat auf Empfehlung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Der Dichter Heinrich Heine hatte zu Lebzeiten über die Walhalla gespottet: „Bei Regensburg läßt er erbaun / Eine marmorne Schädelstätte / Und er hat höchstselbst für jeden Kopf / Verfertigt die Etikette“. Dessen ungeachtet wurde die Büste von Heinrich Heine im Jahre 2010 in den Festsaal aufgenommen. In diesem Jahr wird die Malerin Käthe Kollwitz und kommendes Jahr der Physiker Max Planck mit einer Büste geehrt.

Die fünfte Frage

Wann erfolgte die Grundsteinlegung?

Die Lösung der vierten Frage:

Frage: Welcher Künstler malte die Bildnisse schöner Frauen der weltberühmten Schönheitengalerie König Ludwigs I. von Bayern?

Antwort: Joseph Stieler

