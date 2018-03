Grußwort von Schirmherr Markus Söder

König Ludwig I. war ein großer Kunstliebhaber und Baumeister. In diesem Jahr gedenken wir seines 150. Todestags.

Die auf seine Initiative hin geschaffenen Bauwerke prägen nicht nur die Stadt München, wie die Ruhmeshalle, die Bavaria, die Feldherrnhalle, die Universität, die Alte Pinakothek, der Königsplatz mit Glyptothek, Propyläen und Antikensammlung oder die Staatsbibliothek. Einzigartig ist das Pompejanum in Aschaffenburg, die ideale Nachbildung eines römischen Wohnhauses. Weltbekannt sind die Walhalla und die Befreiungshalle Kelheim.

Als Kunstliebhaber ließ er beispielsweise den Speyerer Dom ausmalen und sorgte dafür, dass Peter von Cornelius an die Münchner Kunstakademie berufen wurde. In Schloss Nymphenburg ließ er von Joseph Karl Stieler eine Schönheitengalerie mit 36 Porträts von Frauen aus allen Gesellschaftsschichten erstellen. Seit rund 100 Jahren betreut die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen das bauliche Erbe des Königreichs Bayern. Sie ist eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates. Als Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige entstanden, ist sie heute mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern der größte staatliche Museumsträger in Deutschland.

Die historischen Schlösser, Burgen, Residenzen und Parkanlagen bieten die einzigartige Gelegenheit, der traditionsreichen bayerischen Geschichte und Kultur in lebendiger Weise zu begegnen. Mehr als fünf Millionen Besucher kommen jährlich in die Burgen, Residenzen und Schlösser. Sie gehören teilweise zum Weltkulturerbe, wie das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth und die Residenz Würzburg. Oder sie sind Bestandteil der weltweit bekannten Touristenattraktionen Deutschlands, wie die Schlösser von König Ludwig II. oder die Kaiserburg Nürnberg.

In den nächsten Wochen werden im Rahmen des beliebten Bayern-Rätsels sicher nicht einfache Fragen zu Bauwerken zu beantworten sein, die das Leben von König Ludwig I. prägten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß an den einzelnen Folgen des Rätsels und natürlich viel Erfolg und Glück bei der Ziehung der Preise.

Dr. Markus Söder