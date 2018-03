König Ludwig I. – Kunstliebhaber und großer Baumeister“

Seine Spuren und sein bauliches Erbe finden sich überall im Freistaat: König Ludwig I. von Bayern.

Seine Leidenschaft für die Kunst verwandelten nicht nur die Landeshauptstadt München in eine prachtvolle Hommage an die griechische Antike, auch an vielen anderen Orten in Bayern lässt sich bis heute ein Eindruck von der Begeisterung des bayerischen Königs für die Architektur und die bildenden Künste gewinnen. Die Vielfalt seiner baulichen und künstlerischen Aktivitäten ist geprägt durch die Ideale des Klassizismus und seine philhellenische Einstellung, aber auch durch die politisch schwierige Zeit rund um den Vormärz und die Märzrevolution 1848.