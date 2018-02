Elefantentreffen im Schlamm: 4000 Biker bevölkern 50-Einwohner-Dorf

Einmal im Jahr wird das 50-Einwohner-Dorf Loh bei Thurmannsberg zur Biker-Hochburg. Diesmal kamen 4000 Motorradfahrer und kämpften sich durch den Schlamm im „Hexenkessel“.

Loh - Ein kleiner Ort im Ausnahmezustand: Im 50-Einwohner-Dorf Loh bei Thurmannsbang (Kreis Freyung-Grafenau) kamen am Wochenende Tausende Motorradfahrer aus ganz Europa zusammen. Der Anlass: das mittlerweile 30. Elefantentreffen im Hexenkessel von Loh!

Die milden Temperaturen hatten das Bikertreffen in ein einziges Schlammfeld verwandelt. Was die Motorradfahrer aus allen Herren Länder allerdings nicht weiter störte. „Wer sich einmal entschieden hat zu kommen, der lässt sich einfach darauf ein“, weiß Michael Lenzen, Chef des veranstaltenden Bundesverbands der Motorradfahrer.

Mehr als 4000 Motorradfahrer angereist

Immer wieder blieben die Motorräder im tiefen Schlamm stecken, wurden aber mit vereinten Kräften wieder flottgemacht. Insgesamt waren gut 4000 Motorradfahrer angereist. Sie kamen unter anderem aus England, Italien, Spanien, Tschechien, Polen und sogar aus Russland.

Die Biker lieben die Atmosphäre im „Hexenkessel“ von Loh. Nur hier sehe man so tolle Motorräder und Gespanne, erzählt ein campierender Teilnehmer aus Hessen, der zum vierten Mal hier war, dem Bayerischen Rundfunk. An jedem Lager entstünden Freundschaften, der „Geist von Loh“ sei in jeder Ecke spürbar. Für die Gemeinde Thurmannsbang sei das Elefantentreffen eine unbezahlbare Werbeveranstaltung, meint Bürgermeister Martin Behringer (FWG). Die ganze Welt kenne inzwischen die Veranstaltung.

Im Bayerischen Wald waren die wilden Motorradfahrer bereits zum 30. Mal zu Gast. Deshalb wurde am Samstag eine Skulptur enthüllt, die an das Jubiläum erinnern soll. Die Anwohner haben sich mit dem ungewöhnlichen Event arrangiert. Der Lärm und der Dreck auf den Zufahrtsstraßen seien kein Problem, sagen sie. Die Landwirte, die das Gelände zur Verfügung stellen, machen mit ihren Imbissständen gute Geschäfte.

Stichwort: Elefantentreffen

Seit 1989 ist das Elefantentreffen im Bayerischen Wald beheimatet, wo es in einem Talkessel zwischen Loh, Thurmansbang und Solla stattfindet. Ursprünglich fand das Treffen 1956 an der Solitude-Rennstrecke in Stuttgart statt. Der Begriff Elefantentreffen geht auf das Motorrad Zündapp KS 601 zurück. Das Modell mit Beiwagen aus den 1950er -Jahren war für damalige Verhältnisse sehr leistungsstark und hat deswegen den Spitznamen Elefant bekommen.

