So können Sie mitspielen

41. Bayernrätsel - die dritte Frage

Große Galerie im Neuen Schloss Schleißheim. © Bayerische Schlösserverwaltung / www.schloesser.bayern.de

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der dritten Frage geht es um den Architekten der Schlossanlage in Schleißheim.

Die Hochzeit des bayerischen Erbprinzen Karl Albrecht mit der Habsburger Kaisertochter Maria Amalia vor 300 Jahren war ein politisch-dynastisch motiviertes Großereignis in der Ära des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel. Gerade auch in der Schleißheimer Schlossanlage gewinnt es besondere Gestalt.

300 Jahre Fürstenhochzeit – Fest-Ort Schlossanlage Schleißheim

Das Neue Schloss Schleißheim war das ehrgeizigste Bauprojekt Max Emanuels, planerisch begonnen in den 1690er-Jahren auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere als erfolgreicher Feldherr und Statthalter der spanischen Niederlande in Brüssel. Als Versailles-gleiche Residenz war das ambitionierte Bauprojekt Teil seiner Machtpolitik, die darauf zielte, das Erbe der spanischen Monarchie für seinen Sohn zu gewinnen. Der Tod des Prinzen machte diesen Plan bekanntlich zunichte. Ungeachtet dessen wurde das Neue Schloss im Rohbau errichtet, bevor militärische Niederlagen im Spanischen Erbfolgekrieg Max Emanuel zehn Jahre ins Exil zwangen. Nach seiner Rückkehr und Wiedereinsetzung als Kurfürst 1715 setzte Max Emanuel alles daran, mit der Vermählung seines ältesten Sohnes aus zweiter Ehe, des 1697 geborenen Erbprinzen Karl Albrecht, mit einer Habsburger Kaisertochter eine neue Perspektive auf die Rangerhöhung seiner Dynastie zu eröffnen. Unter Leitung seines Hofarchitekten Joseph Effner wurden seit 1719 alle Anstrengungen unternommen, nun auch die prächtige Innendekoration des Neuen Schlosses bis zur Hochzeit im Oktober 1722 zu vollenden.

Idealansicht der Schlossanlage Schleißheim, am Horizont Schloss Dachau, Miniatur von Maximilian de Geer, um 1730, Residenz München. © Bayerische Schlösserverwaltung / www.schloesser.bayern.de

Das Neue Schloss Schleißheim spiegelt in seinem Bild- und Ausstattungsprogramm wie kein anderes die politischen Ambitionen Max Emanuels, die nun für seinen Sohn Karl Albrecht in Erfüllung gehen sollten. Und es verwundert nicht, dass es ein herausragender Ort im Rahmen der Festlichkeiten war. Als erste Station außerhalb der Residenz begab sich die feiernde Hofgesellschaft bereits am dritten Tag nach dem Einzug des Hochzeitspaars in München nach Schleißheim. Am 20. Oktober 1722 soupierte man nach Wildschwein- und Rehjagd im Festsaal von Schloss Lustheim, während die Schlossfassaden, Park und Wasserspiele festlich illuminiert wurden. Am nächsten Morgen folgte die ausführliche Besichtigung des Neuen Schlosses durch die Kurprinzessin Maria Amalia: „allwo eine gute Zeit dazu erfordert wird, wenn man alle Schönheiten (…) und alles, was dies Gebäu prächtig und wunderbar macht, in Augenschein zu nehmen verlanget“, so der zeitgenössische Festbericht. Alles, was die Besucherinnen und Besucher auch heute beeindruckt, fand damals die Bewunderung der Prunk durchaus gewöhnten Kaisertochter: das zeremonielle Prachttreppenhaus, die Festsäle mit den Fresken des Venezianers Amigoni und dem reichen Stuck Zimmermanns, die Große Galerie mit der exquisiten Gemäldesammlung Max Emanuels, aber auch die kostbaren Möbel und farbenprächtigen gewirkten Bildteppiche. „Dieses ist ein prächtiger, eines Fürstens, ja eines Königs und Kaysers würdiger Pallast“ resümierte der Festberichterstatter ganz im Sinne von Max Emanuels Intention. Nach aufgehobener Mittagstafel und einer Runde Scheibenschießen im Park zogen die hohen Herrschaften höchst zufrieden zurück nach München.

Die Bayerische Schlösserverwaltung hat in den vergangenen Jahren die bedeutendsten dieser Kunstschätze – die großen Tapisserien, die Textilien des Paradebetts des Kurfürsten, die geschnitzten Konsoltische und prächtigen Lüster und Leuchter – aufwendig restaurieren lassen. So empfängt Schleißheim nun festlich gerüstet zum Jubiläum und wird auch im Rahmen der Residenzwoche mit einem reichhaltigen Programm am 16. Oktober an die Fürstenhochzeit erinnern.

Lesen Sie auch: Doppeljubiläum: 300 Jahre Fürstenhochzeit und 325. Geburtstag Karl Albrechts

Die dritte Frage:



Der in Paris ausgebildete Hofarchitekt Joseph Effner zeichnete für die Innendekoration des Neuen Schlosses Schleißheim verantwortlich. Doch welcher bedeutende Architekt am Münchner Hof plante seit den 1690er-Jahren die Schlossanlage und ließ den Rohbau errichten?

Das war die richtige Lösung der zweiten Frage:

Frage: Außer seinem prunkvollen Äußeren besitzt der „Hl. Georg“ in der Münchner Schatzkammer ein spannendes Innenleben: Sein Sockel birgt einen Knochen des Heiligen Drachentöters und hinter dem Visier erblickt man die porträtähnlichen Züge eines bayerischen Herrschers – wer ist es?

Antwort: Herzog Wilhelm V.

Hinweis: Schlösserland Bayern, S. 162

Es gibt über 140 attraktive Preise zu gewinnen

