41. Bayernrätsel: Die achte Frage

Schloss Nymphenburg. © Bayerische Schlösserverwaltung www.schloss-nymphenburg.de

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der achten und letzten Frage geht es um den Schlosspark Nymphenburg.

Am 30. Oktober 1722 besichtigte die Hochzeitsgesellschaft neben der im Park gelegenen Baden- und der Pagodenburg auch den Schlosspark selbst. Direkt hinter dem herrschaftlichen Gebäudekomplex von Schloss Nymphenburg erstreckt sich noch heute die beachtliche Schlossparkanlage von rund 180 Hektar, deren Ursprünge bis auf das 17. Jahrhundert zurückgehen. Der ab dem Jahr 1664 als kleiner, bescheidener Ziergarten angelegte Bereich wurde ab 1701 unter Kurfürst Max Emanuel durch den Gartenkünstler Dominique Girard und den Hofbaumeister Joseph Effner zu einem großen und angesichts seiner prachtvollen Ausstattung weithin gerühmten Barockgarten ausgeweitet. Das Schloss bildete den zentralen Punkt der Anlage, auf den der Garten axial-symmetrisch Bezug nahm. Als Mittelachse von Schloss und Park wurde ein Kanal angelegt, über den das Wasser aus der zwei Kilometer entfernten Würm in den Garten gelangte. Über das dem Schloss vorgelagerte Parterre, eine ebene Fläche aus vier Zierbeeten mit reichen Ornamenten und einem Wasserbecken, führte der Blick durch lange gerade Alleen in die Landschaft.

Der Schlosspark Nymphenburg

In dem weitläufigen, bewaldeten Parkteil wurden die reizvollen Parkburgen Badenburg, Pagodenburg und Magdalenenklause errichtet. Sie waren teilweise von eigenen regelmäßig gestalteten Gartenanlagen umgeben. Unter Kurfürst Karl Albrecht kam später die Amalienburg als kleines Jagdschloss unweit vom Hauptschloss hinzu.

Die Amalienburg im Schlosspark Nymphenburg. © Bayerische Schlösserverwaltung www.schloss-nymphenburg.de

Karl Albrecht ließ sie als Geschenk für seine Gemahlin Maria Amalia von seinem Hofarchitekten François Cuvilliés d. Ä. erbauen. Das kleine Jagdschloss entstand zwischen 1734 und 1739 unweit vom Hauptschloss. Verewigt hat sich das Kurfürstenpaar mit den Initialen CA (Karl Albrecht) und MA (Maria Amalia) am Gitter,

das den Schießstand über dem Gebäudezentrum umfasst.

Den Abschluss der Gartenanlage schuf eine prächtige Wasser-Kaskade im Westen des Nymphenburger Areals.



Große Kaskade im Schlosspark Nymphenburg. © Bayerische Schlösserverwaltung www.schloss-nymphenburg.de

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfuhr der bis dahin nach formalen Gestaltungsprinzipien angelegte Schlosspark Nymphenburg tiefgreifende Veränderungen. Die barocke Gartenanlage wurde in großen Teilen durch Friedrich Ludwig von Sckell – dem bedeutendsten Gartenkünstler seiner Zeit – im Stile eines englischen Landschaftsgartens überformt. Die Mittelachse blieb dabei weitgehend unangetastet. Im Auftrag von König Max I. Joseph verwandelte Sckell die beiden diagonalen Alleen in reizvolle landschaftliche Situationen mit Hügeln, Seen und vielgestaltigen Gehölzpflanzungen. In den alten Waldpartien zwischen den geradlinigen Achsen der barocken Anlage schuf er ein weit gespanntes Wegenetz. In eleganten Schwüngen bot es immer neue Bilder, vor allem, weil die einförmigen Waldbestände nun mit kleinen Lichtungen und zahlreichen Ausbuchtungen sehr abwechslungsreich gestaltet wurden. Die Übergänge zwischen Wiese und Wald wurden mit mäandrierenden Gehölzpflanzungen versehen, wodurch natürlich anmutende Waldränder entstanden. Mit diesem Formenkanon gelang es Sckell abwechslungsreiche Landschaftsbilder zu schaffen.

Über die Jahrhunderte hinweg durch verschiedene Entwicklungsphasen geformt, wird die Gartenanlage heute – von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut – durch ein Zusammenspiel aus charakteristischen Gestaltungselementen des Barocks und des Landschaftsgartens im englischen Stil geprägt.

Die achte Frage:

Wann wurde der klassizistische Monopteros am Großen See errichtet?

Das war die richtige Lösung der siebten Frage:

Frage: Wie heißt der Architekt der Badenburg, der während Kurfürst Max Emanuels Exilzeit in Frankreich bei dem führenden französischen Architekten Germain Boffrand seine Ausbildung erhielt?

Antwort: Joseph Effner

Hinweis: Schlösserland Bayern, S. 150

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag (zu Ostern in der Wochenendausgabe). Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/806633 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten



Per Online-Formular können Sie hier mitspielen

Die Teilnahmefrist für die achte Frage des 41. Bayernrätsels endet am Donnerstag, 19. Mai 2022, 18 Uhr.

Es gibt über 140 attraktive Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf www.merkur.de/bayernraetsel veröffentlicht.