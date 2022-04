So können Sie mitspielen

41. Bayernrätsel: Die fünfte Frage

Ein Blick über den Starnberger See auf die prächtige Alpenkulisse. © Bayerische Schlösserverwaltung/Andreas Gruber

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der fünften Frage geht es um den Starnberger See.

Der Starnberger See liegt, eingebettet in die idyllische Voralpenlandschaft, 25 Kilometer südwestlich von München und wird von der Bayerischen Schlösserverwaltung verwaltet. Den zweitgrößten See Bayerns nennen die Einheimischen auch liebevoll die „Badewanne Münchens“.

Schon die Kurfürsten fanden Gefallen an dem malerischen See. Zwei Tage der Feierlichkeiten der Hochzeit von Kurprinz Karl Albrecht und Kaisertochter Maria Amalia, deren Jahrestag sich in diesem Jahr zum 300. Mal jährt, führte das Paar an den Starnberger See. Dort hielten sie sich unter anderem auf dem Prunkschiff Bucentoro auf. Auch von einigen späteren prominenten Persönlichkeiten wurde die Region zwischen München und den Alpen geliebt und geschätzt. Hier verweilten viele Künstler wie Brahms oder Wagner und Schriftsteller wie Oskar Maria Graf oder Gustav Meyrink.

Starnberger See: Die Badewanne Münchens

Der See bedeckt eine Fläche von rund 57 Quadratkilometern, ist ca. 20 km lang und 5 km breit. Sein Bild wird vor allem durch ihn begrenzende Moränenhügel geprägt. Seinen Ursprung verdankt er der letzten Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren, der sog. Würmeiszeit, nach deren Ende die Schmelzwasser im ehemaligen Gletscherbecken zurückblieben.

Die Umgebung des Starnberger Sees sowie der See selbst bieten eine Vielzahl von möglichen Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Wandern, Schwimmen, Tauchen, Rad fahren und Inline-Skaten. Die naturgemäß günstigen Windverhältnisse am Fuß der Alpen machen den See zu einem idealen Segelrevier. An der Nordspitze des Sees liegt die Kreisstadt Starnberg, der bekannteste Ort am See.

Am Ostufer bei Schloss Berg zeigt in Höhe der Votivkapelle ein Holzkreuz im See die Stelle, an der am 13. Juni 1886 König Ludwig II. mit seinem Arzt Dr. Gudden auf bisher nicht geklärte Weise den Tod gefunden hat. Am Südende liegt Seeshaupt. Gleich hinter dem Ort beginnt das unter Naturschutz stehende Gebiet der Osterseen mit seiner wasserreichen Hochmoorlandschaft. Die bekanntesten Orte am Westufer sind Feldafing, Tutzing und Bernried.

Zwischen Tutzing und Possenhofen liegt die Roseninsel, die einzige Insel im Starnberger See. König Max II. erwarb sie 1854, ließ auf ihr ein Casino, eine Mischung aus antiker Villa, italienischem Landhaus und alpenländischem Schweizer-Haus, bauen und einen Rosengarten anlegen, die der damaligen Insel Wörth (=schöner Fleck im Wasser) ihren heutigen Namen gaben. Später trafen sich hier König Ludwig II. und Sisi, die spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich und Tochter von Herzog Max in Bayern, die im nahegelegenen Schloss Possenhofen aufwuchs. Bei Possenhofen befindet sich auch ein von der Landeshauptstadt München errichtetes 46 Hektar großes Erholungsgelände, das sogenannte Paradies. Von hier aus hat man den besten Blick auf die Roseninsel, deren Verwaltung heute ebenfalls der Bayerischenn Schlösserverwaltung unterliegt.

Die Bayerische Seenschifffahrt bietet neben der beliebten großen Rundfahrt, die rund drei Stunden dauert und neun Uferorte anfährt, auch Kurzrundfahrten zwischen Starnberg, Berg, Leoni und Possenhofen an.

Die fünfte Frage

Welchen Namen trug der Starnberger See zur Zeit der Hochzeitsfeierlichkeiten?

Das war die richtige Lösung der vierten Frage:

Frage: Der Dachauer Festsaal gilt mit seiner Holzkassettendecke als eine der bedeutendsten Raumschöpfungen der Münchner Hofkunst aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Welcher Künstler schuf in den Jahren 1564 bis 1566 diese prächtige Holzkassettendecke der Renaissance?

Antwort: Der Münchner Kistler Hans Wisreutter



Hinweis: Schlösserland Bayern, S. 134

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag (zu Ostern in der Wochenendausgabe). Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/806633 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten



Per Online-Formular können Sie hier mitspielen

Die Teilnahmefrist für die fünfte Frage des 41. Bayernrätsels 2021 endet am Donnerstag, 28. April 2022, 18 Uhr.

Es gibt über 140 attraktive Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Hier geht es zum Grußwort.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf www.merkur.de/bayernraetsel veröffentlicht.