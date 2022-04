41. Bayernrätsel: Die sechste Frage

Im Festsaal des Schloss Nymphenburg wurde nach der Vermählung bis in die Nacht getanzt. © Bayerische Schlösserverwaltung

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der sechsten Frage geht es um das repräsentative Rondell vor Schloss Nymphenburg in München.

In der zweiten Festwoche unermüdlicher Aktivitäten anlässlich der Vermählung des bayerischen Erbprinzen Karl Albrecht mit der Kaisertochter Maria Amalia stand die Sommerresidenz Schloss Nymphenburg im Mittelpunkt. Am 29. Oktober 1722 zog der Hof nach einer Hirschjagd in Fürstenried abends über die Auffahrtsalleen entlang des illuminierten Kanals mit „sehr großem Gefolge von Herrschaftlichen Wägen“ und unter Musik und Gesang in Nymphenburg ein. „Fast die ganze Stadt München“ hatte sich eingefunden, um „bey diesem angenehmen Schauspiel“ dabei zu sein. Über die erleuchtete Freitreppe betrat die Gesellschaft den Festsaal im Zentrum des Schlosses, in dem öffentliche Tafel gehalten und anschließend bis spät in die Nacht getanzt wurde. Obwohl es damals noch nicht das heutige Deckenfresko des Rokokos gab, befand man den Saal als einen „der schönsten, so jemalen von einem menschlichen Auge in Europa erblickt worden“. Am nächsten Tag wurde das Schloss in allen Einzelheiten besichtigt, die ausführliche Beschreibung im Festbericht Pierre de Bretagnes ist heute eine unerschöpfliche Quelle über das Aussehen Nymphenburgs zu dieser Zeit.

300 Jahre Fürstenhochzeit – Die Festlichkeiten in Schloss Nymphenburg

Die Sommerresidenz war unter Kurfürst Max Emanuel ausgebaut und nach der Rückkehr aus dem Exil seit 1716 im Inneren umfassend modernisiert worden. Im nördlichen Seitenpavillon ließ sich der Kurfürst seine Parade- und Wohnräume auf drei Etagen einrichten. Im südlichen Seitenpavillon, dort wo heute die Schönheitengalerie und das Königinnen-Appartement zu sehen sind, hatten Erbprinz Karl Albrecht und seine Brüder ihre Appartements. Gemeinsam hatten die jungen Prinzen zuvor die Exilzeit in Klagenfurt verbracht. Im heutigen Rundgang durch das Schloss vermitteln vor allem das auf den Festsaal folgende nördliche Salettl mit seiner exquisiten Régence-Dekoration und dem Porträt Max Emanuels sowie die beiden Galerien mit den großformatigen Ansichten der Schlösser und Jagdsitze Max Emanuels einen Eindruck dieser glanzvollen Epoche.

Auch ein neu gestalteter Saal neben dem Salettl erinnert an diese selten friedvolle Zeit nach dem Exil, in der Max Emanuel die familienpolitischen Weichen für seine Kinder aus der zweiten Ehe mit Therese Kunigunde stellte. Hier sind die Bildnisse der vier Brüder und der einzigen Schwester um das großformatige Jagdporträt des Ältesten, Karl Albrecht, versammelt. Allesamt sind gemalt vom hochgeschätzten Pariser Porträtisten Joseph Vivien – ein kunsthistorisches Highlight. Das von Vivien 1723 gelieferte Jagdgemälde zeigt uns den 25-jährigen Kurprinzen mit Allonge-Perücke im Jagdkostüm, so wie man ihn sich während der Hochzeitsfeierlichkeiten vorstellen kann.

Als Kaiser und Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs sind Karl Albrecht und Maria Amalia mit allen Requisiten der neuen Macht in den Staatsporträts im südlichen Salettl zu sehen. Max Emanuels Vision hatte sich zwar 1742 erfüllt, doch es waren drei glücklose Jahre kriegerischer Auseinandersetzung und Exils. Die 20 Jahre zwischen Hochzeit und Kaiserkrönung jedoch nutzte Karl Albrecht seit 1726 als Kurfürst, um seine Residenzen mit allem künstlerischen Aufwand auszustatten. In Nymphenburg hat er mit dem 1734-39 durch François Cuvilliés d. Ä. errichteten Lustschlösschen Amalienburg im Schlosspark, gewidmet seiner jagdbegeisterten Gemahlin, ein einzigartiges Rokokojuwel hinterlassen. Noch heute verzaubert die Amalienburg mit ihrer silberglänzenden Dekoration, dem Vexierspiel des Spiegelsaals, Hundekammer und holländischer Küche ihre Besucherinnen und Besucher.

Die sechste Frage:

Als die Fürstenhochzeit 1722 stattfand, gab es vor Schloss Nymphenburg noch nicht die eindrucksvolle Anlage des Schlossrondells mit seiner im großen Halbkreis geführten, mit zehn Pavillongebäuden besetzten Mauer. Welcher bayerische Kurfürst ließ dieses Rondell als repräsentativen Auftakt vor dem Schloss anlegen?

Das war die richtige Lösung der fünften Frage:

Frage: Welchen Namen trug der Starnberger See zur Zeit der Hochzeitsfeierlichkeiten?

Antwort: Würmsee

Hinweis: https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/seen/objekte/starnber.htm

