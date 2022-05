41. Bayernrätsel: Die siebte Frage

Teilen

Außenansicht der Badenburg. © Bayerische Schlösserverwaltung/www.schloesser-bayern.de

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der sechsten Frage geht es um ...

Das Lustschlösschen Badenburg im Nymphenburger Schlosspark stand vor 300 Jahren gleich zweimal im Fokus höfischer Festlichkeiten. Am 6. August 1722 wurde dort schon der 25. Geburtstag des Erbprinzen Karl Albrecht mit einem abendlichen Souper bei festlicher Beleuchtung des umliegenden Gartens bis weit nach Mitternacht gefeiert. Kurfürst Max Emanuel verfolgte als Bauherr die Konzeption des Gebäudes persönlich. Er hatte seinen Hofarchitekten gedrängt die Ausstattung des seit 1718 im Bau befindlichen Schlösschens bis August 1722 fertigzustellen. So kann die Geburtstagsfeier seines Sohnes gewissermaßen als Einweihung des Badeschlösschens angesehen werden. Am 30. Oktober bildete die Badenburg dann als künstlerische und technische Novität ersten Rangs einen Höhepunkt im Nymphenburger Besichtigungsprogramm anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten des frisch vermählten Erbprinzenpaars.

300 Jahre Fürstenhochzeit und 325. Geburtstag Karl Albrechts – Die Badenburg

Nach der Besichtigung der Kaskade, die man mehrfach umrundete, begab sich die Hofgesellschaft „endlich ... nach dem Hauß der Bäder, welches Badenburg genennet wird.“ Damals war das Schlösschen von einer eigenen barocken Gartenanlage umgeben. Vor dem Gebäude erstreckten sich ein großes, von einem Kanal durchflossenes Wasserbassin und ein Rasenparterre mit zahlreichen Fontänen. Hinter dem Gebäude lag ein Blumenparterre. Erst durch die landschaftliche Umgestaltung des Parks seit 1804 durch Friedrich Ludwig Sckell entstanden der malerische große See vor und das natürlich anmutende, hügelige Wiesental hinter dem Schlösschen, wie wir es heute kennen.

Auf durchdachtem Grundriss vereint das außergewöhnliche Gebäude einen Festsaal, fürstliche Wohnräume und einen großen Badesaal. Das Appartement im Erdgeschoss aus Vorzimmer, Schlafzimmer und Kabinett stand dem Kurfürsten zu, der es häufig nutzte. Es war mit chinesischen Stoffen tapeziert, wie man es für ein Haus, das „zum Baden gewidmet“ ist, als passend ansah. Später wurden diese Textilien durch chinesische Papiertapeten ersetzt, die heute mit zur kostbarsten Ausstattung der Badenburg gehören. Erbprinz Karl Albrecht erhielt seine Wohnräume im Obergeschoss. Hier befand man eine Bildergalerie französischer Hofdamen, die heute im Schloss zu sehen ist, als passende Dekoration.



Höchste Bewunderung fand der mit Stuckmarmor und einem mythologischen Deckengemälde luxuriös gestaltete, zweigeschossige Badesaal. Das Becken war mit seinen 54 qm ungewöhnlich groß. Das Bassin wurde jedoch nicht zum Schwimmen genutzt, sondern als Laufbad zum Durchschreiten des Wassers. Marmorbänke luden zum Sitzen ein. Der Barockzeit entsprach die bühnenhafte Inszenierung des Bades mit umlaufender Galerie als Zuschauerbalkon. Die Technik war im Untergeschoss verborgen. Dort gab es auch zwei Wannenbäder mit Ruheräumen. Als eigenständiges Badeschloss mit einem die Größe eines Schwimmbeckens erreichenden Bassin war die Badenburg damals ohne Vergleich. Anregend wirkten die luxuriösen Badeappartements am Hof Ludwigs XIV., über die Max Emanuel durch seinen Exilaufenthalt in Frankreich Kenntnis hatte. Auch wenn der zeitgenössische Festberichterstatter „Das Hauß der Bäder (als) ein rechtes Meister-Stück der Kunst“ lobte „und zu dem, weßwegen es gebauet worden, der bequemste Ort von der Welt“, hat man anlässlich der Fürstenhochzeit doch lieber nicht gebadet. In intimerem Kreis

wurde das Schlösschen nachfolgend aber gerne als Kurbad mit allen Annehmlichkeiten genutzt.

Die siebte Frage:

Wie heißt der Architekt der Badenburg, der während Kurfürst Max Emanuels Exilzeit in Frankreich bei dem führenden französischen Architekten Germain Boffrand seine Ausbildung erhielt?

Das war die richtige Lösung der sechsten Frage:

Frage: Als die Fürstenhochzeit 1722 stattfand, gab es vor Schloss Nymphenburg noch nicht die eindrucksvolle Anlage des Schlossrondells mit seiner im großen Halbkreis geführten, mit zehn Pavillongebäuden besetzten Mauer. Welcher bayerische Kurfürst ließ dieses Rondell als repräsentativen Auftakt vor dem Schloss anlegen?

Antwort: Kurfürst Karl Albrecht von Bayern (regierte 1726-45, seit 1742 als Kaiser Karl VII.)

Hinweis: Schlösserland Bayern, S. 146

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag (zu Ostern in der Wochenendausgabe). Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/806633 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten



Per Online-Formular können Sie hier mitspielen

Die Teilnahmefrist für die siebte Frage des 41. Bayernrätsels endet am Donnerstag, 12. Mai 2022, 18 Uhr.

Es gibt über 140 attraktive Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Hier geht es zum Grußwort.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf www.merkur.de/bayernraetsel veröffentlicht.