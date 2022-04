41. Bayernrätsel: Die vierte Frage

Mitspielen und gewinnen

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der vierten Frage geht es um die prachtvolle Holzkassettendecke des Festsaals im Schloss Dachau.

Im Festreigen rund um die prestigeträchtige Vermählung des bayerischen Erbprinzen Karl Albrecht mit der Habsburger Kaisertochter Maria Amalia vor 300 Jahren spielte auch Schloss Dachau eine gewichtige Rolle. Karl Albrechts Vater, Kurfürst Max Emanuel, hatte nicht nur großartige Schlosserweiterungen und Neubauten in Nymphenburg und Schleißheim realisieren lassen. Auch bestehende Landsitze wie das Renaissanceschloss Dachau bezog er in seine Bauaktivitäten ein. Nach der Rückkehr aus dem Exil 1715 ließ er den alten Festsaaltrakt des Schlosses sogleich modernisieren. Zusammen mit dem Kanalsystem, das Max Emanuel seit 1690 zur Verbindung seiner Schlösser mit der Residenz in München ausbauen ließ, bildete Schloss Dachau einen weiteren Höhepunkt bayerischer Selbstdarstellung um die neue Kurprinzessin und ihr Geleit zu beeindrucken.

300 Jahre Fürstenhochzeit – Mit der Gondel zum kurfürstlichen Schloss Dachau

Am 23. Oktober 1722 wurde der Frischvermählten in Schleißheim das Exerzieren des Regiments ihres Gemahls mit Kanonendonner und Schüssen vorgeführt. Anschließend begab sich die Festgesellschaft in kostbar ausgekleideten Gondeln „wie die in Holland, Venedig und zu Versailles zu seyn pflegen“ auf dem Dachau-Schleißheimer Kanal nach Schloss Dachau, wo man im Hafenbecken der Amper zu Füßen des Dachauer Schlossbergs anlandete. Das Schloss empfing mit den von Hofbaumeister Joseph Effner festlich neugestalteten Fassaden. Das neue Prunktreppenhaus mit den zugehörigen Vestibülen, eine großartige monumentale Raumschöpfung nach modernstem französischem Vorbild, bildete den zeremoniellen Zugang zum Festsaal. Damals krönte noch das heute nicht mehr erhaltene, barocke Deckenfresko von Johann Anton Gumpp das lichterfüllte und mit Stuckdekor des Bildhauers Wilhelm de Grof verzierte Obere Vestibül.

+ Ansicht von Schloss Dachau mit den Veränderungen der Max-Emanuel-Zeit, Miniatur von Maximilian de Geer, um 1730, Inv.-Nr. ResMü.G1013 © Bayerische Schlösserverwaltung / www.schloesser.bayern.de

Im Festsaal fand sich die Gesellschaft zu einer Pastorale und einem Galadiner ein, Zeit genug, um die beeindruckende, 400 Quadratmeter große Holzkassettendecke der Renaissance zu bewundern. Hatte sich Max Emanuel im Treppenhaus als moderner Bauherr ausgewiesen, so hatte er bei der behutsamen Modernisierung des Festsaals das Bildprogramm bewusst bewahrt. Denn in den Ahnenwappen der Decke wurde rund um das zentrale Wappen Ludwigs des Bayern, des bis dahin einzigen Kaisers aus dem Haus Wittelsbach, Rang, Vornehmheit und Alter der Dynastie vorgeführt. Mit dieser Huldigung an das Haus Wittelsbach und insbesondere an den Renaissancefürsten Herzog Albrecht V. von Bayern und seine Gemahlin Anna von Österreich, war der Festsaal ein bewusst gewählter Ort für die Feier der neuerlichen Verbindung zwischen Bayern und dem Erzhaus Österreich. 20 Jahre später, als Karl Albrecht als zweiter Wittelsbacher tatsächlich den Kaiserthron bestieg, legitimierte er seinen Anspruch auch mit eben dieser Eheverbindung seines Ahnherrn.

Man nächtigte im Schloss in Zimmern, die als „sehr groß, prächtig und kostbar meubliret“ beschrieben werden, um am nächsten Tag das Schloss zu besichtigen. Damals beherrschte es noch als mächtige Vierflügelanlage die Anhöhe. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden drei Schlossflügel abgetragen, so dass heute nur der unter Max Emanuel modernisierte Schlosstrakt mit Prunktreppenhaus und Festsaal zu besichtigen bleibt. Damals wie heute rundet der grandiose Panoramablick von der Schlossterrasse ins Alpenvorland das Schloss ab.

Lesen Sie auch: Doppeljubiläum: 300 Jahre Fürstenhochzeit und 325. Geburtstag Karl Albrechts

Die vierte Frage:

Der Dachauer Festsaal gilt mit seiner Holzkassettendecke als eine der bedeutendsten Raumschöpfungen der Münchner Hofkunst aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Welcher Künstler schuf in den Jahren 1564 bis 1566 diese prächtige Holzkassettendecke der Renaissance?

Das war die richtige Lösung der dritten Frage:

Frage: Der in Paris ausgebildete Hofarchitekt Joseph Effner zeichnete für die Innendekoration des Neuen Schlosses Schleißheim verantwortlich. Doch welcher bedeutende Architekt am Münchner Hof plante seit den 1690er-Jahren die Schlossanlage und ließ den Rohbau errichten?

Antwort: Der Graubündner Baumeister Henrico (auch Enrico) Zuccalli



Hinweis: Schlösserland Bayern, S. 141

