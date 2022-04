41. Bayernrätsel - die zweite Frage

Mitspielen und gewinnen

41. Bayernrätsels des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der zweiten Frage geht es um einen bayerischen Herrscher, dessen Portrait im berühmten Reliquiar von Ritter St. Georg zu entdecken ist.

Nach der Vermählung im Wiener Lustschloss Favorita am 5. Oktober 1722 und ersten Feierlichkeiten am Hof ihres kaiserlichen Onkels Karl VI. hielt die neue Kurprinzessin Maria Amalia am Samstag, dem 17. Oktober, ihren offiziellen Einzug in München und in die Residenz – ihrer neuen Heimat. Über 60 sechsspännige Kutschen und mehrere hundert reich gekleidete Höflinge und Amtspersonen zu Pferde gaben der 20-jährigen Braut das zeremoniell minutiös durchgetaktete Ehrengeleit. Von Berg am Laim aus führte der Zug durch Triumphbögen aus Holz und bemalter Leinwand über die Isarbrücke quer durch die Stadt. Einer der Bögen zeigte den Hochzeitsgott Hymen, der die vereinigten Wappen Bayerns und Österreichs präsentierte. Auf einem anderen erschien das Brautpaar im Triumphwagen, umgeben von den Bildnissen Wittelsbacher Ahnherrn.

Das berühmte Reliquiar mit dem edelsteingeschmückten Ritter St. Georg

Der Einzug endete in dem zu Beginn des 17. Jh. errichteten Ehrenhof der Residenz, dem „Kaiserhof“. Von hier aus führt die prächtige „Kaiserstiege“ hinauf in Maria Amalias künftige, im Ostflügel gelegene Wohngemächer. Die heutigen „Trierzimmer“ wurden für das junge Erbprinzenpaar luxuriös neu ausgestattet. Erholung und Eingewöhnung in die neue Umgebung war allerdings nicht vorgesehen, denn hier in der Residenz nahmen die Vorstellungen und Hochzeitsfeierlichkeiten, die als „Fêtes magnifiques“ europaweit Aufmerksamkeit erregen sollten, unmittelbar ihren Fortgang. Vorstellungen des bayerischen Hofstaats und des Münchner Magistrats bei der Kurprinzessin, gefolgt von einem abendlichen Festmahl im prächtigen, wiewohl etwas altmodischen „Kaisersaal“ vor den Augen vorbeiflanierender Zuschauer. Anschließend bestieg man wieder die Kutschen um die zuvor angeordnete Festbeleuchtung der Münchner Stadtpaläste und Bürgerhäuser zu besichtigen. Nach kurzer Nachtruhe und dem feierlichen Sonntagsgottesdienst in der Hofkapelle bildete ab fünf Uhr eine vielstündige, prunkvoll inszenierte Opernaufführung den festlichen Mittelpunkt des folgenden Tages. Im „Salvatortheater“ nahe der Residenz wurde mit allem barocken Pomp, zahllosen Szenenwechseln und grandiosen Bühneneffekten die verwickelte Opera seria „Adelaide“ mit Musik des Hofkomponisten Pietro Torri aufgeführt. Im Prolog verherrlichten singende Götter die Eheverbindung von Wittelsbach und Habsburg als Garantie eines neuen Friedenszeitalters. Es war aber erst der folgende 19. Oktober, an dem sich die Münchner Residenz Maria Amalia in ihrer ganzen Pracht präsentierte.

+ Antiquarium der Münchner Residenz. © Bayerische Schlösserverwaltung www.schloesser.bayern.de

Nach musikalischem Gottesdienst und einer neuerlichen „offenen Tafel“ wurde die Kurprinzessin mit „Beschauung derer Raritäten in der Churfürstlichen Schatz- und Antiquitäten-Cammer divertiert [unterhalten]“. Ähnlich wie im heutigen Museumsbetrieb wurden schon im 18. Jh. die Sammlungen der Residenz Besucherinnen und Besuchern in eigens dafür eingerichteten Räumlichkeiten und in sorgsamer Inszenierung vor Augen gestellt. In drei großen „Gestell aus Cedernholz“ leuchtete der Wittelsbacher Hausschatz, der Kern der heutigen Schatzkunstsammlung, geordnet nach Schmuck, geschnittenen Stein- und Kristallobjekten sowie Prunkgeschirr aus Edelmetall. Höhepunkt der Präsentation – damals wie heute – bildete das berühmte Reliquiar mit dem edelsteingeschmückten Ritter St. Georg, der einen grün emaillierten Drachen mit Smaragdschuppen bekämpft.

+ Georgs-Reliquiar aus der Münchner Schatzkammer. © Bayerische Schlösserverwaltung www.schloesser.bayern.de

In dem 1568/71 eingerichteten Antiquarium am Brunnenhof hingegen präsentierte man Maria Amalia stolz die Sammlung antiker römischer Büsten sowie Werke der Kleinkunst in kostbaren Kabinettschränken. Diese waren im 18. Jh. im weitläufigen Renaissancesaal mit seinem reich ausgemalten Gewölbe aufgestellt. So stimmten die beiden ersten Tage mit ihrem anstrengenden Mix aus zeremoniellen Auftritten, Musik und Besichtigungsprogrammen das höfische Festpublikum auf die kommenden zwei Wochen der Münchner Hochzeitsfeierlichkeiten ein.

Die zweite Frage:

Außer seinem prunkvollen Äußeren besitzt der „Hl. Georg“ in der Münchner Schatzkammer ein spannendes Innenleben: Sein Sockel birgt einen Knochen des Heiligen Drachentöters und hinter dem Visier erblickt man die porträtähnlichen Züge eines bayerischen Herrschers – wer ist es?

Das war die richtige Lösung der ersten Frage:

Frage: Als letztes großes Ausstattungsprojekt des ebenso kunstsinnigen wie luxusliebenden Max Emanuel gilt die Einrichtung seines Appartements in der Münchner Residenz im modernen Régence-Stil. Doch schon kurz nach seinem Tod zerstörte ein Brand die prunkvollen Wohnräume, an deren Stelle sich heute die „Reichen Zimmer“ erstrecken. In welchem Jahr fand diese Brandkatastrophe statt?

Antwort: 1729

Hinweis: Schlösserland Bayern, S. 158

