42. Bayernrätsel: Diese attraktiven Preise gibt es zu gewinnen

LOTTO BAYERN stiftet für das Bayernrätsels die Hauptgewinne. Es lohnt sich mitzumachen: 2500 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro in bar winken als Hauptgewinne. © Ullstein/CHROMORANGE/C. Langer-Püschel

LOTTO BAYERN stiftet auch beim 42. Bayern-Rätsel die ersten drei Hauptgewinne. Es lohnt sich mitzumachen. Der 1. Preis sind 2500 Euro in bar. Der Gewinner des 2. Preises erhält 1500 Euro, der 3. Sieger 1000 Euro. Und darüber hinaus winken noch weitere attraktive Preise.

Hauptpreis: 2.500 Euro in bar (gestiftet von Lotto Bayern)

2. Hauptpreis: 1.500 Euro in bar (LOTTO Bayern)

3. Hauptpreis: 1.000 Euro in bar (LOTTO Bayern)

4. Preis: Brompton-Faltfahrrad (Sparkassenverband Bayern)

5. bis 6. Preis: Gutschein für 1 Wochenende im 4-Sterne-Superior-Haus Sonnenhof im Bayerischen Wald für 2 Personen inkl. Halbpension (Münchner Merkur)

Der neu eröffnete Sonnenhof liegt im Lamer Winkel – die Region zählt zu den meistbesuchten im Bayerischen Wald. Das Hotel ist ein Vier-Sterne-Superior-Haus mit Luxus-Spa. Sportliche Gäste können im Fitnessraum das Panorama genießen – gut gestärkt nach dem Frühstücksbüffet. Abends serviert die Küchenchefin ein 5-Gang-Menü oder ein Spezialitätenbüffet. © MM

7. Preis: Gutschein für 2 Übernachtungen nebst Spielbankbesuch und 3 Gänge-Gourmet-Menü an einem Spielbankort nach Wahl (Spielbanken Bayern)

8. Preis: Gutschein für 1 Übernachtung mit Frühstück im DZ – Hotel Goliath am Dom in Regensburg inkl. Hafenführung Bayernhafen Regensburg (Bayernhafen GmbH & Co. KG)

9. bis 18. Preis: Jahresfreikarten für 2 Personen (gültig für die Schifffahrten Königssee, Tegernsee, Ammersee und Starnberger See) (Bayerische Seenschifffahrt GmbH)

19. Preis: TITAN erweiterbarer Trolley „Highlight“ 67 cm, schwarz (Münchner Merkur)

20. bis 21. Preis: Seiden-Carré 140 x 140 cm Pagodenburg Nympenburg (KulturGut AG)

22. Preis: Dometic Akku-Nass-/Trockensauger „Mobitronic PowerVac“ PV100, schwarz (Münchner Merkur)

23. Preis: Rösle Edelstahl-Pastatopf „Elegance“ (Münchner Merkur)

24. bis 25. Preis: Elektro-Lokomotive Sondermodell „bayernhafen“ von Piko, Typ BR 189, für Modellbahn Spur H0, Gleichstrom (Bayernhafen GmbH & Co. KG)

26. Preis: Blomus mobile LED-​Leuchte „Ani Lamp“ Design Kaschkasch, Spektrum A++ bis A, Alu grau (Münchner Merkur)

27. bis 36. Preis: Familien-Jahreskarte zum freien Besuch in über 40 der schönsten Sehenswürdigkeiten Bayerns (Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen)

37. Preis: Fatboy aufblasbarer Luftsessel „Lamzac O 3.0“ (Münchner Merkur)

38. Preis: 4 Wenig-Stiche (M005 Residenz, M001 München, B001 Burghausen und B012 Herrenchiemsee) (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

39. Preis: 4 Wenig-Stiche (M005 Residenz, L001 Landshut, Stadt, L002 Landshut und M006 Residenz, gegen Süden, mit Hofgarten) (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

40 Preis: 4 Wenig-Stiche (Wening M005 Residenz, M088 Nymphenburg, M114 Hohenschwangau, Schloss und M193 Starnberg) (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

41 Preis: Garden Pleasure Teak-Hocker/Bestelltisch „Fani“ (Münchner Merkur)

42 Preis: Herren-Umhänge-Tasche, grau, Marke „bugatti“ und 2 Duschhandtüchr von Voessen in rot mit LOTTO Bayern Logo (Spielbanken Bayern und LOTTO Bayern)

43. bis 45. Preis: Tageskarten für die Therme Bad Steben für 2 Personen (Bayerisches Staatsbad Bad Steben GmbH)

46. bis 48. Preis: Medaille „200. Jahrestag der Erhebung Bayerns zum Königreich“ in der Prägequalität Feinsilber (Bayerisches Hauptmünzamt)

49. Preis: Kärcher Fenstersauger WV 5 PLUS N (Münchner Merkur)

50. Preis: Bosch Akkuschrauber IXO 7 mit Aufsätzen in Aufbewahrungsbox (Münchner Merkur)

51. bis 52. Preis: Jahresehrenkarte (Global Partner Cards) (MESSE MÜNCHEN GmbH)

53. bis 56. Preis: Manufaktur Steinkrug 0,5 l Bayerns Löwen (Residenz München) (KulturGut AG)

Mit dem Schiff über den Königssee – und zwar ein ganzes Jahr lang kostenlos. Das macht eine Jahresfreikarte für zwei Personen möglich. Sie gilt auch auf dem Tegernsee, Ammersee und Starnberger See. © Imago

57. Preis: Nintendo Switch Pro Controller, schwarz (Münchner Merkur)

58. bis 60. Preis: Gutscheinblock á 10 x ½ l Hofbräu Bier (Hofbräu München)

61. Preis: Beurer Blutdruckmessgerät BM 58 (Münchner Merkur)

62. Preis: Smart Wallet Ögon für Geldscheine und Kreditkarten und 2 Duschhandtücher von Voessen in rot mit LOTTO Bayern Logo (Spielbanken Bayern und LOTTO Bayern)

63. bis 64. Preis: Tageskarte für Thermen-und Saunalandschaf inkl. Familienbad in Bad Reichenhall (Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall Kur GmbH Bad Reichenhall)

65. bis 70. Preis: 2 Weihenstephan Steinkrüge 0,5 l mit Zinndeckel (Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan)

71. bis 80. Preis: Tagesfahrscheine für 2 Personen (jeweils gültig für die Schifffahrten Königssee, Tegernsee, Ammersee und Starnberger See) (Bayerische Seenschifffahrt GmbH)

81. Preis: Herren-Rucksack, grau, mit Logo Spielbanken Bayern und 2 Duschhandtücher von Voessen in rot mit LOTTO Bayern Logo (Spielbanken Bayern und LOTTO Bayern)

82. Preis: Schreibset (Füller und Kugelschreiber mit Etui), schwarz, Marke Faber-Castell und USB-Stick in Jeton-Form mit Logo Spielbanken Bayern (Spielbanken Bayern)

83. Preis: Shopper xs, schwarz, Marke Reisenthel; Seiden-Halstuch, Marke Passigatti und Taschenspiegel, weiß, gebrandet Spielbanken Bayern (Spielbanken Bayern)

84. bis 87. Preis: Kartenset mit 4 Umgebungskarten (1:50 000) aus dem Gebiet der bayerischen Alpen (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

88. bis 91. Preis: HB-Steinkrüge 1,0 Liter ohne Zinndeckel (Hofbräu München)

92. bis 96. Preis: 2 Freikarten zum Besuch des Deutschen Museums (Deutsches Museum)

97. bis 101. Preis: Thermo-Trinkflasche und 2 Duschhandtücher von Voessen in rot jeweils mit LOTTO Bayern Logo (LOTTO Bayern)

102. bis 104. Preis: Kartenset mit 3 Umgebungskarten (1:50 000) aus dem Gebiet der bayerischen Alpen (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

105. bis 108. Preis: HB-Steinkrüge 0,5 Liter ohne Zinndeckel (Hofbräu München)

109. Preis: USB-Stick in Jeton-Form mit Logo Spielbanken Bayern und Mousepad inklusive wireless charging und Micro-USB port (Spielbanken Bayern)

110. Preis: Ritual Car Perfume; Car Wireless Charger, MaRKE METMAXX und Taschenspiegel, weiß, gebrandet Spielbanken Bayern (Spielbanken Bayern)

111. bis 120. Preis: Gutschein für 2 Personen für eine Airport-Live-Tour (Flughafen München GmbH)

121. bis 128. Preis: 2 Duschhandtücher von Voessen in rot mit LOTTO Bayern Logo (LOTTO Bayern)

129. bis 133. Preis: einfarbiger Fasimiledruck Volckmer „Umgebungen von München“ (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

134. bis 138. Preis: einfarbiger Faksimiledruck „Plan der Haupt- und Residenzstadt München“ (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)

139. bis 143. Preis: mehrfarbiger Faksimiledruck „Plan des Englischen Gartens München, 1806“ (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)