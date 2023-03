„Hier kommen Gegenwart und Geschichte zusammen“

Von: Katrin Woitsch

Sein Lieblingsort im Englischen Garten: Albert Füracker genießt die Aussicht am Monopteros. Foto: marcus Schlaf © Marcus Schlaf

Albert Füracker würde gerne viel öfter durch den Englischen Garten spazieren, verrät er. Bayerns Finanz- und Heimatminister verrät, warum ihn dieser Ort immer wieder aufs Neue fasziniert.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch im Englischen Garten?

Das ist schon viele Jahr her. Ich war damals noch ein Kind, wir haben mit der Familie einen Ausflug nach München unternommen. Es war beeindruckend für mich, das erste Mal in eine Großstadt zu kommen und mitten drin diese wunderbare Natur zu sehen, die ich auch als Landkind kannte. Ein großer Unterschied ist mir aber sofort aufgefallen: Bei mir zu Hause in der Oberpfalz haben sich in der Natur deutlich weniger Menschen aufgehalten als im Englischen Garten.

Haben Sie einen Lieblingsort im Englischen Garten?

Man darf natürlich nicht ungerecht sein, der ganze Englische Garten ist wunderschön und ein riesiges Gartendenkmal. Einen Ort herauszugreifen, ist schwierig. Aber wenn ich mich festlegen muss, würde ich sagen der Monopteros. Von dort hat man einen wunderschönen Blick über das Grün des Gartens, über die Altstadt-Silhouette mit der Frauenkirche. Ich bin leider viel zu selten dort.

Als Heimatminister sind Sie sehr vertraut mit der Geschichte des Englischen Gartens. Wie präsent ist die für Sie wenn dort unterwegs sind?

Im Englischen Garten verbindet sich wirklich Gegenwart mit Geschichte. Friedrich Ludwig von Sckell hat das ehemalige Jagdgebiet mit seinen Gestaltungsideen im 19. Jahrhundert zu einem herausragenden klassischen Landschaftsgarten gestaltet. Gleichzeitig ist der Englische Garten heute die „Grüne Lunge“ Münchens. Er ist außerdem ein Treffpunkt für Jung und Alt. Und in einigen Jahrzehnten wird auch unsere heutige Gegenwart wieder ein Teil der Geschichte des Englischen Gartens sein. Mit unserer Schlösserverwaltung holen wir gerade ein wenig Vergangenheit zurück mit unserem Wildblumenwiesen-Projekt. Zurzeit legen wir weitere Flächen an, um artenreiche Wiesen zurückgewinnen – so wie es sie Anfang des 19. Jahrhunderts gab. So wollen wir das Früher mit dem Heute verbinden.

Wie hat sich das Gesicht des Englischen Gartens seit damals verändert?

Das geht schon mit der Lage los. Wenn man sich die Karten von früher ansieht, erkennt man, wie klein München im Vergleich zu heute noch war. Im frühen 19. Jahrhundert lag der Englische Garten nicht mitten in der Stadt, sondern markierte eine Stadtgrenze. Heute befindet er sich im Zentrum, er ist inklusive Maximiliansanlagen, Hof- und Finanzgarten 427 Hektar groß – also größer als der New Yorker Central Park. Wenn man mitten in der Stadt wohnt, ist man also schnell im Garten.

Nicht nur Anwohner nutzen das.

Ja, der Englische Garten ist sehr beliebt und immer gut besucht. Durch die Pandemiejahre, als man kaum reisen durfte, vielleicht mehr denn je. Ich würde ihn wirklich als Kleinod der Erholung bezeichnen.

Kurz nach seiner Entstehung war er nicht so beliebt. Wieso?

Das hatte sicher mit seiner Lage am Stadtrand zu tun und den im Vergleich zu heute wenigen Einwohnern Münchens. Ich vermute, viele Menschen hatten damals nicht die Möglichkeit dorthin zu kommen. Man war ja noch nicht so mobil wie heute.

Warum würden Sie Touristen einen Besuch im Englischen Garten empfehlen?

Er ist nicht nur Wahrzeichen oder Sehenswürdigkeit, er ist auch mit seiner Pflanzen- und Tierwelt sehr beeindruckend. Wenn man zum Beispiel beim Sightseeing in der Innenstadt war, kann man sich dort ein wenig Ruhe und Erholung gönnen. Und es gibt dabei so viel zu entdecken: den Chinesischen Turm, das Japanische Teehaus, den Monopteros...

Entdecken auch Sie noch Neues?

Ich war zwar schon oft dort, aber je nach Jahreszeit ändert sich natürlich die Flora. Manchmal auch die Fauna. Ich wundere mich immer wieder, wie gut sich Natur inmitten einer Großstadt entwickeln kann.

Das Heimatministerium übernimmt seit Jahrzehnten die Schirmherrschaft für unser Bayernrätsel. Jedes Jahr kommen zehntausende Einsendungen. Überrascht es Sie, wie gut sich die Bayern mit der Geschichte des Freistaats auskennen?

Es freut mich vor allem. Jedes Jahr stellen so viele Menschen bei Bayernrätsel ihre Heimatverbundenheit unter Beweis. Dazu gehört auch ein großes Interesse an Bayern. Deshalb wundert es mich eigentlich nicht, dass sich viele Menschen so gut auskennen – unsere Heimat ist einfach lebens- und liebenswert.

