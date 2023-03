42. Bayernrätsel: Die dritte Frage

1701 begann der Architekt Enrico Zuccalli mit dem Bau des Neuen Schlosses in Schleißheim. © Bayerische Schlösserverwaltung, www.schloesser-schleissheim.de

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der dritten Frage geht es um das Werk des Hofbaumeisters Enrico Zuccalli.

Enrico Zuccalli, mit bürgerlichem Namen Johann Heinrich Zuccalli (geboren um 1642 in Roveredo; verstorben am 8. März 1724 in München), war ein Schweizer Architekt und Baumeister. Er wurde 1673 zum kurbayerischen Hofbaumeister ernannt und gilt als der Hauptvertreter des Münchner Hochbarocks. 1677 wurde Zuccalli zum Oberbaumeister befördert, 1689 avancierte er zum Hofkammerrat. Zuccallis Bauten, die heute von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut werden, sind vom italienischen Hochbarock geprägt. In diesem Stil entstanden 1696 die ersten Pläne einer Sommerresidenz des bayerischen Kurfürsten in Schleißheim. Schon zwischen 1684 und 1688 entwarf und baute Zuccalli für Kurfürst Maximilian II. Emanuel das Schloss Lustheim im Park von Schloss Schleißheim, 1689 den Schleißheimer Kanal und 1701 begann er mit dem Bau des Neuen Schlosses in Schleißheim.

Anlässlich seiner Vermählung mit der österreichischen Kaisertochter Maria Antonia im Juni 1685 beauftragte der junge Kurfürst Max Emanuel (reg. 1680-1726) seinen aus Graubünden stammenden Hofarchitekten Enrico Zuccalli mit der Errichtung des Jagd- und Gartenschlösschens Lustheim. Lustheim sollte das Zentrum einer eigenen Gartenanlage bilden. Dass ihm gleichzeitig die Funktion eines „point de vue“ zukam, ergab sich nebenbei. Im Inneren erstreckt sich ein Festsaal über zwei Geschosse, von dem aus man in die seitlich gelegenen Appartements des Kurfürsten und der Kurfürstin gelangt.

350. Jubiläum – Architekt Enrico Zuccalli wird kurbayerischer Hofbaumeister

Im Zuge des Schlossbaus wurde auch mit der Errichtung von großen Kolonnadenbauten im östlichen Halbkreis hinter Schloss Lustheim begonnen. Sie sollten in weitem Bogen, nur unterbrochen von den Wegen und dem Mittelkanal, die beiden Pavillongebäude im Norden und Süden von Schloss Lustheim baulich miteinander verbinden. In ihnen waren Orangerien, Festräume und Appartements für Gäste vorgesehen. Bautechnische Mängel und die kaum zu bewältigende Größe dieser Trakte verursachten jedoch zahlreiche Probleme. Nach Zuccallis und Kurfürst Max Emanuels Tod wurden die Zirkelbauten dem Verfall überlassen und 1741 schließlich abgebrochen.

Nach Entwurf des Hofbaumeisters Henrico Zuccalli wurde auch der Südliche Pavillon mit der Renatuskapelle im Auftrag von Kurfürst Max Emanuel von 1686 bis 1688 errichtet. Die Kapelle ersetzte die alte Renatusklause, eine Gründung Herzog Wilhelms V. (reg. 1579-1598), die 1684 dem Neubau von Schloss Lustheim weichen musste.

Der eindrucksvolle Ovalraum der Kapelle und die Rahmung des Altars mit Stuckengeln, die das Altarbild empor zu tragen scheinen, folgen römischen Vorbildern des großen Barockarchitekten Giovanni Lorenzo Bernini. Das Kuppelfresko der „Glorie des hl. Renatus“ schuf Johann Anton Gumpp, das Altarbild des „hl. Renatus vor der Madonna“ Giovanni Trubillio. Von der ovalen Renatuskapelle ließen sich zahlreiche Künstler des süddeutschen Barock inspirieren.

Als Pendant zum Südlichen Pavillon mit der Renatuskapelle entstand im Auftrag Kurfürst Max Emanuels seit 1689 der Nördliche Pavillon nach Entwurf von Henrico Zuccalli. Der große, flachgewölbte Saal im Erdgeschoss, der zeitweise als Stall für die vornehmsten Reitpferde diente, ist vollständig freskiert. Die Wände umzieht eine gemalte Scheinarchitektur, die eine aufwändige Ausgestaltung mit Pilastergliederung, Fenstern und Statuennischen illusioniert. Im Steinpflaster des Fußbodens lässt sich die einstige Nutzung als Stallung für 16 Pferde ablesen, die in ungewöhnlichem Kontrast zur anspruchsvollen Ausmalung des Saales steht. Wegen seines hoch empfindlichen Kleinklimas kann der „Schöne Stall“ jedoch heute nur eingeschränkt – in den Sommermonaten durch einen Windfang – besichtigt werden.

1706 wurde Zuccalli aufgrund der österreichischen Administration Bayerns aller seiner Ämter enthoben. Nach 1714 setzte er, nach der Rückkehr des Kurfürsten aus dem Exil, noch den Bau des Treppenhauses im Neuen Schloss Schleißheim nach seinen Plänen durch. Auf den späteren Innenausbau von Schleißheim ab 1719 hatte Zuccalli jedoch keinen Einfluss mehr. Mit rund 80 Jahren starb er am 8. März 1724 in München.

Die dritte Frage

Welchen Bau ersetzte die Renatuskapelle im Südlichen Pavillion?

Das war die richtige Lösung der zweiten Frage:

Frage: Wie viele Kurfürsten gab es vor 400 Jahren im Heiligen Römischen Reich?

Antwort: Sieben

