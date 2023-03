42. Bayernrätsel: Die zweite Frage

Kurfürst Maximilian I. von Bayern: Statue am Wittelsbacherplatz in München. © Markus Götzfried

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der zweiten Frage geht es um die Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich.

Im Jahr 2023 feiern gleich zwei Ereignisse ein Jubiläum, die für die Landesgeschichte des Freistaats sowie für die Bayerische Schlösserverwaltung und speziell für die von ihr betreute Münchner Residenz bedeutungsvoll und prägend waren: Am 17. April 1573 kam Maximilian I., eine der markantesten und prägendsten Herrschergestalten des weitverzweigten Hauses Wittelsbach, zur Welt. Ab 1597 regierte er anstelle seines abgedankten Vaters Wilhelm V. als Herzog über Bayern und ließ die Münchner Schlossanlage zu Beginn des 17. Jahrhunderts großzügig ausbauen.

400 Jahre Verleihung der Kurfürstenwürde an die bayerischen Herzöge und 450. Geburtstag des Kurfürsten Maximilian I. von Bayern

Vor 400 Jahren dann, am 25. Februar 1623, konnte der mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert herrschende Maximilian I. mit 50 Jahren seinen wohl langfristigsten politischen Erfolg feiern: Auf dem Regensburger Fürstentag übertrug ihm sein Vetter, Schwager und nomineller Lehnsherr, Kaiser Ferdinand II. aus dem Hause Habsburg, die Würde eines Kurfürsten. Diese lang angestrebte Rangerhöhung des bayerischen Herzogs erlaubte ihm, zusammen mit seinen sechs Kurkollegen (den Fürstbischöfen von Mainz, Köln und Trier, dem Herzog von Sachsen, dem Markgraf von Brandenburg sowie dem König von Böhmen) den deutschen König und „erwählten römischen Kaiser“ zu „küren“, also gemeinschaftlich zu wählen. Diese reichspolitisch enorm einflussreiche Position war der in geheimen Verhandlungen zäh ausbedungene Lohn Maximilians I. für die erfolgreiche militärische Unterstützung Ferdinands in dessen Kampf um seine vielfach bedrohte Krone.

Allerdings erweiterte diese Nominierung das traditionelle Gremium fürstlicher Wahlmänner nicht. Dieses war bereits im 14. Jahrhundert unter Kaiser Karl IV. in dessen Reichsgrundgesetz, der berühmten „Goldenen Bulle“, auf die symbolische Siebenzahl festgelegt worden. Maximilian I. übernahm hierbei die bestehende Kurwürde eines anderen Wittelsbachers, nämlich die des pfälzischen Kurfürsten Friedrich V. Dieser hatte als Führungsgestalt der protestantischen Partei im Reich politisch zunehmend ungeschickt agiert und zuletzt ohne ausreichende Unterstützung die Krone Böhmens akzeptiert.

Mit Friedrichs Ernennung zum Gegenkönig rebellierten die dortigen Stände gegen ihren ungeliebten katholischen Landesherrn, den Habsburger Ferdinand II., dem Maximilian I. daher zur Hilfe eilte. Friedrichs Herrschaft dauerte nur kurz und der glücklose Pfälzer ging unter dem Spottnamen eines kurzlebigen „Winterkönigs“ in die Geschichte des nun anhebenden Dreißigjährigen Krieges ein. In der Prager „Schlacht am Weißen Berg“ im November 1620 verlor Friedrich V. gegen die siegreich vereinten Truppen Maximilians I. und Ferdinands nicht nur die böhmische Krone, sondern auch seine angestammte Kurwürde. Diese wurde ihm als besiegtem Rebell vom Kaiser entzogen. Mit der Übertragung auf Maximilian I. war er nun auf dem Höhepunkt des Erfolges angekommen: Schon 1628 wurde die zunächst nur ihm auf Lebenszeit verliehene Kurwürde der „wilhelminischen“ Linie des Hauses Wittelsbach erblich übertragen. In wechselnden Kriegsgeschicken der folgenden Jahrzehnte und über vielfache politische Krisen hinweg sollte Maximilian I. zäh an der umstrittenen Rangerhöhung festhalten und so den Grundstein für den weiteren Aufstieg seines Hauses legen.

Auch äußerlich versuchte der Wittelsbacher der neuen Würde Dauer und Anschaulichkeit zu verleihen, an die außer der „Kur“ noch weitere prestigereiche Ehren- und Sonderrechte geknüpft waren. Das waren vor allem die symbolische Würde eines Erztruchsess des Reichs sowie das reale Amt des Reichsverwesers im Falle kaiserlicher Thronvakanz. In den Monaten und Jahren nach dem Regensburger Fürstentag von 1623 waren Maler, Bildhauer, Goldschmiede und Teppichweber, die auf Maximilians I. Geheiß die Münchner Residenz prunkvoll ausstatteten, unablässig beschäftigt, das traditionelle Symbolzeichen der einstmals pfälzischen Kur in Bayerns Schlössern darzustellen – den Reichsapfel! Fast inflationär erscheint der goldene, kreuzbekrönte Globus nun auf Wappen und Zierfriesen, in Tapisserien und Gemälden, auf Fassaden und goldenem Zierwerk – bis heute ein gutes Merkmal, um Kunstwerke in der Residenz zu datieren: vor oder nach 1623.

Auch im Münchner Hofgarten ist der symbolische Reichsapfel prominent platziert: Hoch auf dem Dach des zentralen Gartenpavillons wurde er eigens einer dort aufgestellten älteren Bronzefigur in die ausgestreckte rechte Hand gelegt: Der Tellus Bavarica.

Die zweite Frage

Wie viele Kurfürsten gab es vor 400 Jahren im Heiligen Römischen Reich?

Das war die richtige Lösung der ersten Frage:

Frage: Welcher bekannte Architekt lieferte den Entwurf für das Denkmal von Friedrich Ludwig von Sckell am Kleinhesseloher See?

Antwort: Leo von Klenze

