Auftakt für das 42. Bayernrätsel: Wie gut kennen Sie den Englischen Garten?

Grüne Lunge, Besuchermagnet und eine Schönheit: Der Englische Garten im Herzen Münchens ist ein Erbe des Gartenkünstlers Friedrich Ludwig von Sckell. © Marc Müller/dpa

Auftakt zum 42. Bayernrätsel: Die Bayerische Schlösserverwaltung und der Münchner Merkur nehmen Sie in den kommenden Wochen wieder mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Entdecken Sie anhand vieler Jubiläen erinnerungswürdige Persönlichkeiten, Ereignisse und Monumente. Bei der ersten Frage geht es um den Englischen Garten in München.

Dem 1750 in Weilburg an der Lahn geborenen Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823) wurde das Gärtnern buchstäblich in die Wiege gelegt. Aufgewachsen in einer Hof- und Landschaftsgärtnerfamilie wurde Sckell durch seinen Vater Johann Wilhelm Sckell, seit 1762 Schwetzinger Hofgärtner, auf seine berufliche Laufbahn vorbereitet. Mit viel praktischer Erfahrung im Gepäck verließ er als zwanzigjähriger Gärtnergeselle Schwetzingen, um seine Wanderjahre anzutreten.

200. Todestag von Friedrich Ludwig von Sckell – der Englische Garten in München

Seine Studienreise führte ihn zunächst nach Paris, wo er das bisherige Fundament an Pflanzenkenntnissen vertiefte und sich sowohl handwerklich als auch künstlerisch weiterbildete. Anschließend wurde ihm ein Aufenthalt in England ermöglicht, um sein bisheriges Wissen mit „neuer Gartenkunst“ anzureichern. Dort beschäftigte er sich eingehend mit den Gestaltungsprinzipien englischer Landschaftsgärten und knüpfte Kontakte mit bedeutenden Gartenkünstlern. In Folge seines unübersehbaren Talents wurde Sckell 1775 zum kurfürstlichen Unterhofgärtner ernannt und kehrte im darauffolgenden Jahr in die Heimat zurück.

Eine Institution im Englischen Garten: Wie diese jungen Frauen feiern jedes Jahr hunderte Frühaufsteher den traditionellen Kocherlball. © Matthias Balk/dpa

Bereits ab 1777 wurde Sckell mit ersten Gartengestaltungen beauftragt. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1792 wurde Sckell zum Hoflustgärtner ernannt und war zum Ende des 18. Jahrhunderts als Gartenbaudirektor für die Rheinpfalz und ganz Bayern zuständig. 1804 wurde er Leiter der in München neu eingerichteten kurfürstlichen (ab 1806 königlichen) Hofgarten-Intendanz. Im Jahre 1808 wurde ihm von König Max I. als Ehrung der persönliche Adelstitel, von Sckell, verliehen. Friedrich Ludwig von Sckell verstarb am 24. Februar 1823 in München und wurde dort auf dem alten Südfriedhof beigesetzt.

Weltberühmte Welle: Zum Eisbach gleich neben dem Haus der Kunst kommen Surfer aus aller Welt – und natürlich aus München. © Marcus Schlaf

In Erinnerung an Friedrich Ludwig von Sckell ließ König Max I. Joseph 1824 ein von Leo von Klenze entworfenes Denkmal am Kleinhesseloher See errichten, das dort auch heute noch zu sehen ist. Eines seiner bekanntesten Werke ist der Englische Garten in München, den Kurfürst Carl Theodor ab 1789 anlegen ließ. Zwar war Sckell zu den Planungen konsultiert worden, jedoch leitete er die Umgestaltung des ehemaligen Jagdgebiets an der Isar in den ersten Jahren nicht selbst. Nach seinem Umzug nach München im Jahr 1804 konnte er sich intensiver mit der Anlage befassen und fertigte mehrere Pläne zum Englischen Garten. Bis zu seinem Tod widmete sich von Sckell der Ausführung seiner Entwürfe und machte den Englischen Garten mit großzügigen Gartenräumen, vielfältigen Sichtbeziehungen und abwechslungsreichen, naturhaften Gartenszenen zu einem herausragenden Vertreter des klassischen Landschaftsgartens.

Sie sehen nach dem Rechten und sind ein beliebtes Fotomotiv: die berittene Reiterstaffel der bayerischen Polizei im Englischen Garten. © Klaus Haag

Die von Friedrich Ludwig von Sckell in Bayern umgestalteten großen Landschaftsgärten wie der Englische Garten in München aber auch der Schlosspark Nymphenburg und der Park Schönbusch bei Aschaffenburg zählen heute zu den bedeutendsten landschaftlichen Gartenanlagen in Deutschland. Von Sckell hat den Münchnern künstlerisch wertvolle landschaftliche Anlagen hinterlassen, die als Naherholungsgebiete für München von herausragender Bedeutung sind. Weniger bekannt von Friedrich Ludwig von Sckell ist, dass er auch als Stadtplaner wesentliche Beiträge zur Münchner Stadtentwicklung leistete, beispielsweise bei der Brienner Straße, der Sonnenstraße, dem Sendlinger Tor, dem Isartorplatz sowie dem Karlsplatz.

Die erste Frage

Welcher bekannte Architekt lieferte den Entwurf für das Denkmal von Friedrich Ludwig von Sckell am Kleinhesseloher See?

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag. Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/80 66 33 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten

Per Online-Formular können Sie hier mitspielen.

Die Teilnahmefrist für die erste Frage des 42. Bayernrätsels endet am Donnerstag, 23. März 2023, 18 Uhr.

Es gibt 2.500 Euro in bar als Hauptpreis sowie viele weitere attraktive Preise zu gewinnen.

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Im Interview verrät der Finanz- und Heimatminister, warum ihn der Englische Garten immer wieder aufs Neue fasziniert.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf www.merkur.de/bayernraetsel veröffentlicht.