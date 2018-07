59-Jährige stürzt in bayerischen Alpen in den Tod - Angehörige helfen bei der Bergung

Sie wollte sich nur die Schuhe zubinden, doch dabei stürzte sie in den Tod. Die Rettungskräfte konnten der 59-Jährigen am Röthsteig im Steinernen Meer (Landkreis Berchtesgadener Land) nicht mehr helfen.

Schönau am Königssee - Am Montagvormittag ist eine 59-jährige Frau aus Schleswig-Holstein beim Abstieg von der Wasseralm über den Röthsteig im Steinernen Meer (Landkreis Berchtesgadener Land) rund 200 Meter tief über die Felswand tödlich abgestürzt. Die kurz nach 9.15 Uhr alarmierte Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ fanden die Einsatzstelle sehr rasch, flogen sofort von der Röthwiese aus Notarzt und Bergretter am 50-Meter-Tau zum Unfallort, konnten aber nichts mehr für die Verunglückte tun.

Die Frau war als Zweite der sechsköpfigen Wandergruppe im Abstieg in rund 1.200 Metern Höhe kurz stehengeblieben, um sich vermutlich den Schuh zu binden, wobei sie rückwärts zu weit nach hinten trat und vor den Augen ihrer Begleiter abstürzte, die einen Notruf absetzten.

+ Blick auf den Röthsteig im Steinernen Meer (Landkreis Berchtesgadener Land). © BRK BGL Trotz anfangs schlechter Sichtbedingungen konnten die Rettungskräfte die Unfallstelle rasch finden, die abgesetzten Notarzt und Bergretter konnten der 59-Jährigen aber nicht mehr helfen. Die Bergung führten die Bergwacht Berchtesgaden und ein Polizeibergführer zusammen mit zwei Angehörigen der Verunglückten durch. Am Landeplatz der Bergwacht in Schönau am Königssee wurde der Leichnam der Frau an das örtliche Bestattungsinstitut übergeben.

+ Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ beim Einsatz am Röthsteig. © BRK BGL Die weiteren Begleiter stiegen selbstständig weiter ab, wurden dann aber von der Wasserwacht Berchtesgaden und einigen Bergwachtmännern über den Königssee gebracht. Ein Kriseninterventionsteam der Bergwacht übernahm die weitere Betreuung.

pm mit fw