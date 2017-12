Unfassbares Drama: 62-jähriger Franke verliert an Weihnachten beide Kinder

Weihnachten – für Heiner Röschert gibt es das nicht mehr. Zwei Autofahrer haben ihm in der Heiligen Nacht 2011 alles genommen. Das Liebste, das Leben, die Zukunft – seine beiden Kinder Pia und Felix.

Erst war es ein wunderbares Fest, der Heiligabend im unterfränkischen Eibelstadt – so fröhlich und herzlich, wie die Kinder waren. Bis kurz nach ein Uhr, dann wollten sie gemeinsam heimfahren in ihre eigenen Wohnungen. Nach drei Kilometern, auf der B 13 Richtung Würzburg, passiert das, was Eltern zu fassen ein Leben lang nicht möglich ist: Pia (27) und Felix (25) werden Opfer zweier Raser – einer mit mehr als zwei Promille Alkohol –, die sich auf der Landstraße ein nächtliches Rennen liefern – mit mehr als 170 km/h. Beide Mercedes-Autos crashen in den Golf von Pia, die keinen Tropfen getrunken hatte. Die junge Frau ist auf der Stelle tot. Ihr Bruder kann noch mit Hilfe modernster Medizintechnik am Leben gehalten und ins Uniklinkium Würzburg gebracht werden, wo er selbst als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet hat. Am Ende aber gibt es keine Hoffnung mehr: Der Hirnstamm war abgerissen – und damit ein Überleben unmöglich.

Zwei Stunden nach dem Unfall klingeln Polizei und Notfallseelsorger an der Haustür des Vaters. Was der nächtliche Besuch zu sagen hatte – Heiner Röschert kann es bis heute in all seiner Dimension nicht begreifen. Und doch – Felix, der künstlich am Leben erhalten wurde, war wenige Stunden später die allergrößte Hoffnung für vier andere Menschen, die unheilbar krank und dem Tod geweiht waren. Denn Felix führte wie seine Schwester Pia einen Organspender-Ausweis mit. Als Heiner Röschert (62) endlich am Krankbett seines Sohnes stand, sah Felix äußerlich unverletzt aus. Wie er da so lag, beatmet, dachte Röschert zunächst nur eines: Es muss ihm doch jemand helfen können! Mit irgendeiner Operation. Bei Pia, im anderen Zimmer, war alles Leben gewichen, kalt und fahl wie sie da lag. Aber Felix, wenigstens Felix musste doch gerettet werden können!

Dass alles versucht worden war, zu was die Medizin in der Lage ist; dass es auch für Felix keine Rettung mehr gab – das stellten schließlich zwei Ärzte unabhängig voneinander fest: seinen Hirntod. Heiner Röschert musste sich fügen. Doch trotz dieses Unbegreiflichen, dieses betäubenden Schmerzes – er hatte die Gespräche mit seinen Kindern im Kopf, wo es um das Thema Organspende ging. Und so stimmte er ohne Zögern einer Organentnahme bei Felix zu, was bei Pia nicht mehr möglich war. 30 Stunden später, am Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages, entnahmen Teams der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) Felix fünf Organe, die wenige Stunden später, irgendwo in Deutschland, vier Menschen Hoffnung auf Leben machten. Vier von 10.000, die auf der Warteliste der Vermittlungsstelle, der Stiftung Eurotransplant, stehen. So wurde Felix zum Lebensretter von vier Organempfängern, denen er zusammen bereits 24 Lebensjahre geschenkt hat.

Für den Papa ist die Organspende kein Trost – aber ein gutes Gefühl

Wer die vier Beschenkten sind – das bleibt anonym. Doch einmal im Jahr erhält Röschert einen Brief der DSO, wie es den vier Menschen mit Felix’ Organen geht. Heute, an Weihnachten 2017, geht es allen gut und sie können ein normales Leben führen. Felix’ Organspende gab der Familie und den Freunden die Gelegenheit, noch fast 36 Stunden an seinem Bett sitzen, mit ihm sprechen und sich verabschieden zu können. „Das war ein himmelweiter Unterschied zum Abschied von meiner Tochter, die da schon tot in einer Kammer lag“, so Röschert.

+ An Weihnachten 2011 hat Heiner Röschert seine beiden Kinder Felix und Pia verloren. © privat

Für den Papa ist die Organspende kein Trost über den Tod seiner beiden Kinder – aber ein gutes Gefühl, verbunden mit dem Stolz auf Pia und Felix, dass sie sich mitten im Leben Gedanken darüber gemacht hatten, was bei so einem Unglück passieren soll. Sie wünschten sich, dass im Falle ihres Hirntodes ihre Organe anderen das Leben retten sollten. Und, dass Röschert so nicht mutmaßlich selbst entscheiden musste, weil sich die Kinder bereits entschieden hatten. „Das ist das größte Zeichen an Menschlichkeit, das es gibt, und es ist das wertvollste Geschenk, das man einem Menschen machen kann“, sagt Heiner Röschert zur tz.

Es gibt aber auch keinen größeren Schmerz, als das Liebste so plötzlich zu verlieren. Als Geschäftsstellenleiter der Handwerkskammer Unterfranken konnte Röschert nicht mehr weiterarbeiten – Posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen – mehrere Monate musste er in Fachkliniken in Bad Säckingen und Dresden behandelt werden. Er musste lernen, das Unfassbare irgendwie zu tragen. Röschert ist erwerbsunfähig und in Rente. Er wohnt aber immer noch in dem Haus, in dem er mit seinen Kindern das letzte Weihnachten erlebte. „Ich habe Pia und Felix zehn Jahre lang allein erzogen – zwei tolle Kinder! Wir fühlten uns immer wie die drei Musketiere – als ein Herz und eine Seele“, erinnert sich Röschert an ihr gemeinsames Leben.

Nach ihrem Tod rettet 13-Jährige noch acht Menschen das Leben

Weihnachten – das gibt es für Heiner Röschert nicht mehr. Er will auch keine Karten mit Wünschen für frohe oder besinnliche Tage im Briefkasten finden – das wäre Hohn. „An Heiligabend geh’ ich zu meinen Kindern ans Grab und verlebe die Feiertage in Achtsamkeit und Stille.“ Lebenssinn gibt Röschert die ehrenamtliche Arbeit für andere Betroffene. Gemeinsam das Untragbare zu tragen – es hilft. „Mit diesen schmerzlichen Erinnerungen möchte ich an alle verstorbenen Organspender erinnern, aber auch allen Menschen ins Bewusstsein bringen, dass jeder von uns zu einem Organspender oder zu einem Organempfänger werden kann.“