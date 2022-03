70. Europäische Wochen planen Konzert-Schiffsfahrten

Mit einem grenzüberschreitenden Konzert auf der Donau wollen die Passauer Festspiele Europäische Wochen die Ernennung des Donaulimes zum Weltkulturerbe feiern. Am 26. Juni sollen mehrere Schiffe mit Orchester und Publikum von der niederbayerischen Stadt ins österreichische Engelhartszell fahren, teilten die Organisatoren am Freitag mit.

Passau - Dazu sollen die Melodien von Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ erklingen. Die Klassikfans können auf der Fahrt an verschiedenen Orten zusteigen. Die Unesco hatte im vergangenen Sommer den Donaulimes, die Verlängerung der römischen Landgrenzbefestigung Limes, in die Liste des Welterbes aufgenommen.

Das Festival feiert in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen. Es sind vom 17. Juni bis 24. Juli rund 50 Veranstaltungen in Ostbayern, Oberösterreich und Südböhmen geplant. Alle drei Weltklasse-Sinfonieorchester aus Bayern würden zu Festkonzerten kommen, berichtete die Festivalleitung.

Das Orchester des Bayerischen Rundfunks ist für das Eröffnungskonzert vorgesehen. Die Bamberger Symphoniker werden am 10. Juli in der Basilika in Niederalteich auftreten, die Münchner Philharmoniker sollen am 23. Juli das Abschlusskonzert mit Lichtkunstshow auf der Passauer Waldbühne gestalten.

Ein weiterer Höhepunkt soll ein Konzert mit Tenor Rolando Villazón am 16. Juli in der Passauer Dreiländerhalle werden. Auch der Krieg in der Ukraine soll bei mehreren Veranstaltungen thematisiert werden. dpa