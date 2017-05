70 Jahre Münchner Merkur - eine Erfolgsgeschichte

Vor 70 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Münchner Merkur. Eine 128 Seiten starke Beilage blickt am Freitag auf die Geschichte - vor allem aber auf die Menschen in der Region.

München - Er ist Informationsquelle und Marktplatz, dabei stets aktuell und nah an den Lesern. Seit 70 Jahren begleiten der Münchner Merkur und seine Heimatzeitungen die Menschen in der Region - und zum Teil weit darüber hinaus. Mit derzeit täglich mehr als 743.000 Lesern sind sie die meistgelesene Tageszeitung in Oberbayern. Und für Verleger Dr. Dirk Ippen ist der Münchner Merkur schlicht „die bayerischste aller Zeitungen“.

Wie hat diese Geschichte begonnen? Darauf wirft eine 128 Seiten starke Jubiläumsbeilage einen Blick, die am Freitag dem Münchner Merkur und seinen Heimatzeitungen beiliegt. „Hier sind wir daheim“ lautet der Titel der Beilage treffend. Das „Wir“ ist ganz bewusst gewählt: Im Mittelpunkt stehen stets die Menschen, die die Zeitung begleitet. Für diese Treue will der Verlag „Danke“ sagen.

Dazu erzählen 70 Leser, warum sie „den Merkur“ lesen, was sie lesen und was sie an ihrer Heimatzeitung mögen. Manchmal auch am anderen Ende der Welt. Schlagzeilen und Anzeigen aus 70 Jahren bieten ein Spiegelbild der Zeit. Sie erinnern, was passiert ist, was die Redaktion und die Leser bewegt hat.

Fest in der Region verwurzelt sind die Heimatzeitungen. Deren Redaktionen stellen Land und Leute vor. Ein interessanter und farbenfroher Streifzug durch Oberbayern.

Am Freitag ist die Beilage Teil des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen. Ab Montag, 22. Mai 2017, ist sie dann auch hier bei merkur.de zu finden. (matt)

Alles zu „70 Jahre Münchner Merkur“ lesen Sie hier.

Jetzt Abo-Aktionsangebote sichern!