Ein 84-jähriger Radfahrer ist in der Nähe von Waldstetten (Landkreis Günzburg) von einem Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

Waldstetten - Der Senior war am Dienstagnachmittag am rechten Fahrbahnrad unterwegs, als ihn der Transporter ungebremst von hinten rammte, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Der 84-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 68 Jahre alte Mann am Steuer des Lieferwagens erlitt einen Schock.

dpa