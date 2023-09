86-Jähriger nach Alpenwanderung verschwunden: Polizei bittet um Mithilfe

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Ein 86-jähriger Mann ist nach einer Bergtour in den Alpen verschwunden. Trotz intensiver Suche konnte er bisher nicht gefunden werden.

Garmisch-Partenkirchen – Ein 86-jähriger Bergsteiger aus Speyer ist seit dem 6. September 2023 spurlos verschwunden. Norbert Jung war zu einer Bergtour auf die Alpspitze in Garmisch-Partenkirchen aufgebrochen und seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen und die Bergwacht haben umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bislang jedoch erfolglos blieben.

Wer hat diesen Mann gesehen? © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Frau hatte noch Kontakt zu ihm: Suche verlief erfolglos

Jung hatte am Abend des 6. September noch Kontakt zu seiner Ehefrau und teilte ihr mit, dass er die Nacht auf dem Berg verbringen und am nächsten Tag absteigen wolle. Seit diesem Gespräch gab es keinen weiteren Kontakt mehr. Am 7. September wurde der Polizei der Vermisstenfall gemeldet.

Die Suchmaßnahmen, die sowohl zu Fuß als auch aus der Luft durchgeführt wurden, liefen bis zum 8. September, mussten jedoch gegen 14:00 Uhr erfolglos eingestellt werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass Herr Jung den Abstieg geschafft und in erschöpfter oder hilfloser Lage einen Bus oder Zug in unbekannte Richtung bestiegen haben könnte.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Herr Jung war mit einer kurzen grauen Hose, einem grauen Shirt mit dem Aufdruck „Nepal“ und einem roten Jack-Wolfskin-Hemd bekleidet. Es ist möglich, dass er zusätzlich einen blauen Fleecepullover mit Alpenvereinslogo getragen hat.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet Wanderer, die Herrn Jung am 6. oder 7. September gesehen haben oder Hinweise zu seinem Verbleib geben können, sich unter der Telefonnummer 08821 917-0 zu melden. Bislang konnten keine weiteren Hinweise zur Ausweitung der Suche gewonnen werden.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.