ÖPNV: Preiserhöhungen kommen „sehr bald“ – Regio-Chef spricht über „marode Infrastruktur“

Von: Felix Herz

Drei Monate lang galt das 9-Euro-Ticket. Ab September hat es ausgedient – und am Ende steht ein gemischtes Fazit und der Blick in eine teurere Zukunft.

München – Juni, Juli und August – in diesen Monaten galt das 9-Euro-Ticket. Für unter zehn Euro pro Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen, Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten entlasten, den Menschen den Nahverkehr schmackhaft machen. Die Gedanken hinter dem Sparticket sind klar – doch an der Umsetzung haperte es. Daher zieht auch Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der Bayerischen Regionalbahn, ein gemischtes Fazit und wirft einen Blick auf die nahe Zukunft.

Teilerfolg 9-Euro-Ticket: Marode Infrastruktur und überfüllte Züge bremsen

Den größten Vorteil des 9-Euro-Tickets sieht Schuchmann in dessen Einfachheit. Viele Menschen hätten das Zug- und Busfahren für Ausflüge oder dergleichen genutzt, „ohne auf Zonen und Verbünde achten zu müssen“, so der Geschäftsführer der Bayerischen Regionalbahn.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 habe die Bayerische Regionalbahn zwischen 40 und 60 Prozent mehr Fahrgäste befördert. Aber: „Übervolle Züge haben so manchem Reisenden die anfängliche Lust auf den ÖPNV leider schnell verdorben“, so Schuchmann. Hinzu kamen Verspätungen und Zugausfälle wegen der maroden Infrastruktur. Diese habe Langsamfahrstellen zur Folge gehabt und zog auch kurzfristige Streckensperrungen nach sich.

Mit dem September kommt auch das Ende des 9-Euro-Tickets. Im Anschluss gehen die ÖPNV-Preise wohl nach oben, meint der Regio-Chef Bayerns (Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Überschattet wurde der bayerische Nahverkehr im Jahr 2022 von zwei Zugunfällen – im Süden Münchens stießen zwei S-Bahnen zusammen, und in Garmisch-Partenkirchen kam es zur größten Zugkatastrophe seit Jahrzehnten – sie kostete mehreren Menschen das Leben.

Regio-Chef: Preiserhöhung im Nahverkehr komme „sehr bald“

Schuchmann ist skeptisch, ob sonderlich viele Neukunden auch nach Ablaufen des 9-Euro-Tickets dem ÖPNV treu bleiben. Auch, weil es jetzt erst einmal auf dem Preisniveau weitergehe, das „bis Ende April 2022 gegolten hat“. In der Branche spricht man laut Schuchmann zudem bereits „von Preiserhöhungen, die sehr bald kommen“.

Auch die marode Infrastruktur wird den Fahrgästen des öffentlichen Nahverkehrs in Bayern erstmal erhalten bleiben, prophezeit Schuchmann: „Dieses Problem wird uns noch lange begleiten“, so der Geschäftsführer. Teurere Tickets, Verspätungen und andere Widrigkeiten – keine rosige Zukunftsaussicht für den ÖPNV in Bayern. (fhz)

