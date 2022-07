Überfüllung wegen 9-Euro-Ticket: Polizei räumt Regionalzug bei Grenzkontrolle in Bayern

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Regionalzüge sind in Deutschland immer häufiger überfüllt. © Fabian Sommer/dpa

Eine Fahrt mit dem Regionalzug endete in Bayern für einige Fahrgäste bereits vor dem Ziel. Die Bundespolizei entschied sich bei einer Grenzkontrolle für den drastischen Schritt.

Freilassing – Kein Sitzplatz, kräftiges Gequetsche und schlechte Luft: In den Regionalzügen ist das momentan gang und gäbe. Wer aktuell mit dem 9-Euro-Ticket durch Deutschland tuckert, sollte sich dem bewusst sein. Beim ein oder anderen ruft das auch ordentlich Frust hervor, denn so eine Fahrt kann schonmal zum „Horror-Trip“ werden.

Vor allem dann, wenn man von der Polizei aus dem Zug geschmissen wird. Erst vor zwei Wochen kam es zu tumultartigen Szenen am Münchner Hauptbahnhof, zwei Fahrgäste leisteten bei der Räumung eines Zuges enormen Widerstand. Nun wurde auch in Freilassing bei einer Grenzkontrolle ein Zug von der Bundespolizei geräumt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

9-Euro-Ticket sorgt für überfüllte Züge: Bundespolizei macht bei Grenzkontrolle kurzen Prozess

Die Bundespolizei hat im oberbayerischen Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) einen überfüllten Regionalzug teilweise geräumt. Bei der Grenzkontrolle habe diese entschieden, dass ein Teil der Fahrgäste aussteigen und auf die nächste Verbindung warten müsse, sagte eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn am Dienstag.

Der Zug war am Montagnachmittag von Salzburg auf dem Weg nach München. In Freilassing sei der Zug so voll gewesen, dass die Beamten der Bundespolizei nicht durchgekommen seien, sagte die Sprecherin.

Video: Weniger Schwarzfahrer seit Einführung des 9-Euro-Tickets

Fahrgäste mit Fahrrädern können oft nicht mitgenommen werden

Seit der Einführung des 9-Euro-Tickets sei es schon öfter vorgekommen, dass Fahrgäste mit Fahrrädern nicht mitgenommen werden konnten, weil Züge merklich voller gewesen seien, sagte die Sprecherin. Dass Passagiere aussteigen mussten, sei aber das erste Mal gewesen. An der hohen Auslastung werde sich in den nächsten Wochen allerdings nichts ändern: Neben mehreren deutschen Bundesländern habe jetzt auch Österreich Sommerferien. Im August folgt Bayern. (tkip mit dpa)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.