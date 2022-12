Auf der A70 bei Schweinfurt: Reisebus brennt vollständig aus - „Bamberger Symphoniker“ an Bord

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Reisebus brannte auf der A70 bei Schweinfurt vollständig aus. © NEWS5 / Merzbach

Schreckmoment auf der A70 bei Schweinfurt. Nachdem der Busfahrer Alarm auf seinen Instrumenten bemerkte, reagierte er goldrichtig. An Bord: Die Bamberger Symphoniker.

Schweinfurt - Der Bus ist völlig ausgebrannt, den Insassen ist jedoch nichts passiert. Auf der A70 bei Schweinfurt ereignete sich am Samstagnachmittag, den 10. Dezember, ein Schreckensmoment. Wie News5 berichtet, bemerkte der Busfahrer eines Reisebusses Warnsignale in seinen Instrumenten und lenkte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Bergrheinfeld von der Autobahn. Noch im Abfahrtbereich warnte eine weitere Feuermeldung den Fahrer, woraufhin er den Bus umgehend zum Stehen brachte. Dort sorgte er dann dafür, dass alle Insassen das Fahrzeug schnell verlassen. An Bord: Die „Bamberger Symphoniker“.

Weiter berichtet News5: Im Anschluss fing das Fahrzeug Feuer und brannte im weiteren Verlauf vollständig aus. Keiner der Insassen wurde verletzt. Ob durch das Feuer auch Musikinstrumente zu Schaden kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch mehrere Explosionen am Reisebus wurde auch ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes beschädigt. Insgesamt gehen die Polizeibeamten von einem Schaden von mindestens 500.000 Euro aus. Die 18 Musiker konnten ihre Reise verteilt auf die zwei weiteren Reisebusse fortsetzen.

Ein Reisebus brannte auf der A70 bei Schweinfurt vollständig aus. © NEWS5 / Merzbach

Auch auf der A9 im Norden von Bayern hat kürzlich ein Lastwagen Feuer gefangen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

