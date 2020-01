Spektakulärer Unfall auf A92: Ladung fliegt von Transporter - und trifft Autofahrer am Kopf

Zu einem spektakulären Unfall kam es auf der A 92. Ein Transporter verlor seine Ladung - woraufhin ein massiver Gegenstand in die Windschutzscheibe eines anderen Autos krachte.

Auf der A 92 kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall

Ein Transporter verlor mitten in der Fahrt seine Spannplatten

Die Ladung flog dabei durch die Luft und krachte in ein anderes Fahrzeug

Essenbach - Zu einem spektakulären Unfall kam es am Mittwochmorgen (15. Januar) auf der A92. Ein Kleintransporter war an der Anschlussstelle Wörth/Isar unterwegs, als mehrere Spanplatten von seinem Anhänger flogen. Dabei flog eine Platte auf die Gegenfahrbahn - durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos und traf den Fahrer.

A 92/Deggendorf: Transporter verliert Spanplatten - Windschutzscheibe von Auto durchbrochen

Gegen 7.40 Uhr fuhr der noch unbekannte Fahrer mit seinem weißen Kombi mit grüner Aufschrift und silbernem Anhänger auf der A 92 in Richtung Deggendorf zwischen der Anschlussstelle B15n und Wörth/Isar. Dann passiert es: Von seinem Anhänger lösen sich mehrere Spanplatten, welche anschließend durch die Luft gewirbelt und über die Fahrbahn verteilt werden. Eine Spanplatte schleuderte auf die Gegenfahrbahn und traf hierbei einen in Fahrtrichtung München fahrenden Fiat Ducato. Die Spanplatte durchschlug hierbei die Windschutzscheibe und verletzte den 53-jährigen Fahrer im Kopfbereich.

Spanplatte kracht in Fahrzeug: Fahrer nach Unfall auf A 92 im Klinikum

Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer des getroffenen Fahrzeuges nur leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Dingolfing gebracht. Ein weiterer in Fahrtrichtung München fahrender PKW wurde ebenfalls durch herumfliegende Teile beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Nach Unfall auf A92: Polizei bittet um Hinweise

Der verursachende Fahrzeugführer blieb auf dem Standstreifen stehen und sammelte einen Teil seiner verlorenen Ladung wieder ein. Anschließend entfernte er sich, ohne den Vorfall zu melden bzw. eine Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. Der Fahrzeugführer, sowie andere Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall und zur Identität des Fahrzeuges machen können, werden dringend gebeten sich mit der Autobahnpolizeistation Wörth a.d. Isar in Verbindung zu setzen. Tel 08702/948299-0

