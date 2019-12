Auto rast in liegengebliebenen Wagen: Beifahrer (38) kann nicht mehr rechtzeitig reagieren - tot

Auf der A3 bei Heßdorf kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Ein Auto fuhr in die Mittelleitplanke und blieb liegen. Dann krachte ein Lkw hinein - ein Mann starb.

Auf der A3 bei Heßdorf kam es am Sonntag (8. Dezember) zu einem tödlichen Unfall.

Ein Auto blieb nach einem Unfall liegen.



Ein weiterer Pkw konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Unfallstelle.

Update von 14.02 Uhr: Nach ersten Meldungen waren eine 48-jährige Frau aus Hessen und ihr zehn Jahre jüngerer Begleiter auf der A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West in Richtung Regensburg unterwegs. Die Fahrerin steuerte demnach aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Parkplatzes Geierbusch in die Mittelleitplanke. Der Toyota streifte rund 150 Meter daran entlang, ehe er entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur stehen blieb.

Die Polizei geht davon aus, dass der 38-jährige Beifahrer ausstieg, als ein VW Passat herannahte. Dessen Fahrer (40) erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte gegen den Toyota. Der 38-Jährige wurde dabei erfasst und zu Boden geschleudert, Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. „Wichtig in so einer Situation [...] ist, dass man möglichst schnell das Fahrzeug verlassen und versuchen sollte, hinter die Leitplanke zu kommen. Eine Selbstabsicherung ist in so einer Situation einfach zu gefährlich", sagte Rüdiger Thiem von der Verkehrspolizei Erlangen.

Schwerer Unfall auf A3 bei Heßdorf: Mann stirbt

Erstmeldung vom 8. Dezember, 10.56 Uhr

Heßdorf - Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Heßdorf ist am Sonntag (8. Dezember) ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen zunächst ein Auto zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West in die Mittelleitplanke gefahren. Das Fahrzeug blieb dort stark beschädigt liegen.

Unfall auf A3 bei Heßdorf: Beifahrer steigt aus Unfallauto aus und stirbt

Der Fahrer eines nachfolgenden Autos konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Unfallfahrzeug. Dessen Beifahrer war bereits aus dem Wagen ausgestiegen und wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Fahrerin des liegengebliebenen Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt.

