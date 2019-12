Tragischer Unfall auf A3: Auto rast in liegengebliebenen Wagen - Beifahrer tot

Auf der A3 bei Heßdorf kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Ein Auto fuhr in die Mittelleitplanke und blieb liegen. Dann krachte ein Lkw hinein - ein Mann starb.

Auf der A3 bei Heßdorf kam es am Sonntag (8. Dezember) zu einem tödlichen Unfall.

Ein Auto blieb nach einem Unfall liegen.



Ein weiterer Pkw konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Unfallstelle.

Heßdorf - Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Heßdorf ist am Sonntag (8. Dezember) ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen zunächst ein Auto zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West in die Mittelleitplanke gefahren. Das Fahrzeug blieb dort stark beschädigt liegen.

Unfall auf A3 bei Heßdorf: Beifahrer steigt aus Unfallauto aus und stirbt

Der Fahrer eines nachfolgenden Autos konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Unfallfahrzeug. Dessen Beifahrer war bereits aus dem Wagen ausgestiegen und wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Fahrerin des liegengebliebenen Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt.

