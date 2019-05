Verfolgungsjagd endet abrupt - dann findet Polizei wohl Grund für Flucht von Autofahrer (28)

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 28-jähriger Autofahrer in Unterfranken. Für die Flucht, die abrupt endete, gab es wohl einen Grund.

Kist - Über rund 60 Kilometer lieferte sich ein 28-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Unterfranken. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, begann die Jagd auf der A3 bei Kist im Landkreis Würzburg - und endete in Schwebheim im Landkreis Schweinfurt.

Verfolgungsjagd mit Polizei auf A3: Autofahrer drückt aufs Gas

Eigentlich hätte ein 28-Jähriger kontrolliert werden sollen - doch stattdessen, drückte der Autofahrer aufs Gas. Der Renault des 28-Jährigen war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ins Visier einer Streife geraten.

Die Polizisten wollten den Wagen mit Kennzeichen aus Bamberg einer Kontrolle unterziehen. Doch statt anzuhalten gab der Autofahrer Gas und raste auf der A3 in Richtung Nürnberg davon, so die Mitteilung. An der Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach fuhr er von der A3 ab. Er ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und raste auf einer Staatsstraße davon. Dramatische Szenen gab auch auf der B 301. Ein 19-Jähriger, der kontrolliert werden sollte, fuhr beinahe eine Polizistin um und raste davon.

Autofahrer flieht vor Polizei - dann verliert er die Kontrolle

„Rücksichtlos und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ fuhr der 28-Jährige immer weiter. Die Verfolgungsjagd endete dann laut Polizei zwischen den Orten Röthlein und Schwebheim - mehr oder weniger unfreiwillig, so die Polizei: Der 28-Jährige verlor in einer Unterführung die Kontrolle über den Wagen und geriet ins Schleudern. Der Renault erfasste dabei einen Streifenwagen sowie ein ziviles Auto der Polizei. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Auch der 28-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer ignoriert Kontrolle auf A3: Das könnte der Grund sein

Im Wagen des Fahrers wurde Rauschgift gefunden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verkehrsteilnehmer, die auf der A3 oder den Staatsstraßen 2271 und 2277, von dem Renaultfahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden.

mlu