Umgekippter Betonmischer auf der A3: Autobahn über Stunden gesperrt – Verkehrschaos in der Region

Von: Thomas Eldersch

Wegen eines umgekippten Betonmischers auf der A3 staut es sich kilometerweit. © IMAGO/Rolf Poss/Symbolbild

Durch einen umgekippten Betonmischer ging über Stunden nichts mehr auf der A3 bei Schlüsselfeld. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall verletzt.

Schlüsselfeld – Ein Betonmischer hat sich auf der A3 am Donnerstagmittag, 23. Juni, quergelegt. Weil der Unfall in einem Baustellenbereich geschah, mussten alle Spuren gesperrt werden. Das führte zu massiven Staus. Die Bergung wird wohl noch bis in die Abendstunden andauern.

Unfall auf der A3: Betonmischer kippt in Baustellenbereich um

Der Unfall ereignete sich laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken gegen 14 Uhr. In einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Höchstadt an der Aisch und Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg kippte ein Betonmischer um. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der 32-jährige Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen fuhr er gegen eine mobile Stahlschutzwand – sogenannte Mini-Guards. Durch den Aufprall kippte der Betonmischer um und blieb auf der rechten Seite liegen. Beide Fahrtrichtungen waren dadurch blockiert. Nichts ging mehr auf der A3.

Weiter schrieb die Polizei, dass Ersthelfer aus dem Landkreis Bamberg dem Lkw-Fahrer zu Hilfe kamen. Später übernahm der Rettungsdienst die weitere Versorgung. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Nach bisherigen Erkenntnissen ist sein Gesundheitszustand nicht lebensbedrohlich.“ Der Sachschaden ist allerdings gewaltig. Er beträgt, nach ersten Schätzungen, mehrere zehntausend Euro.

Unfall auf der A3: Verkehrschaos und lange Staus durch umgekippten Betonmischer

Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. Zunächst war noch nicht abschätzbar, wie lange die Aufräumarbeiten dauern würden. Die Autobahn könnte noch bis in die Nacht hinein gesperrt bleiben. Deshalb wird der Verkehr in Richtung Süden an der Anschlussstelle Schlüsselfeld und in Richtung Norden an der Anschlussstelle Höchstadt ausgeleitet. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war unter anderem auch die Freiwillige Feuerwehr Schlüsselfeld im Einsatz. (tel)

