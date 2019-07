Cabrio fährt auf Lkw auf und wird einen halben Kilometer mitgeschleift

Bei Waldaschaff kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Ein Cabriofahrer fuhr so heftig auf einen Lkw auf, dass er einen halben Kilometer mitgeschleift wurde.

Waldaschaff - Mehr als 500 Meter von einem Lastwagen mitgeschleift und trotzdem unverletzt: Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ist für einen 44 Jahre alten Autofahrer glimpflich ausgegangen.

Waldaschaff: Lkw schleift Cabrio mit - Auto völlig deformiert

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstag in Richtung Frankfurt unterwegs, als er in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) mit seinem Cabrio so stark auf einen Lastwagen auffuhr, dass sich die Motorhaube unter dem Auflieger verkeilte. Das Auto wurde etwa einen halben Kilometer mitgeschleift und völlig deformiert.

Waldaschaff: Cabrio wird von Lkw mitgeschleift - Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer blieb unverletzt. Die A3 musste in Richtung Frankfurt eine Viertelstunde lang gesperrt werden. Zu größeren Staus kam es nach Polizeiangaben aber nicht.

dpa

Audi Q5 trifft BMW X1 - beide Schrott. Dieser Auffahrunfall auf der Rosenheimer Landstraße bei Taufkirchen geht richtig ins Geld, wie merkur.de* berichtet. Zu einem kilometerlangen Stau auf der A9 bei Freising kam es erst kürzlich. Ein Wohnmobilfahrer übersah ein Stauende und fuhr mit großer Wucht auf einen Fiat Panda. (merkur.de*) Ein Auffahrunfall hat für Verkehrsbehinderungen auf der B318 bei Bad Wiessee gesorgt - drei Autos krachten ineinander. (merkur.de*)

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.