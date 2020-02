Chaos auf A6: Massenkarambolage mit 20 Fahrzeugen - Autobahn gesperrt - ein Mensch stirbt

Schrecklicher Unfall auf der A6 bei Nürnberg: Es kam zu einer Massenkarambolage mit mindestens 20 Fahrzeugen. Die Autobahn ist noch teilweise gesperrt, ein Mensch starb.

Auf der A6 bei Nürnberg gab es einen schweren Unfall.

Es kam zu einer Massenkarambolage mit mindestens 20 Fahrzeugen.

Eine Person kam ums Leben.

Update von 14.12 Uhr: Am Morgen kam es auf der A6 bei Nürnberg zu einem schweren Unfall. Bei der Massenkarambolage kam eine Person ums Leben. Die Autobahn war lange Zeit in beide Richtungen gesperrt. Jetzt teilte die Polizei auf Twitter mit, dass die A6 Richtung Amberg wieder freigegeben ist. In der Gegenrichtung Nürnberg sind noch Abschleppmaßnahmen im Gange.

Die Fahrspuren der #Autobahn A6 in Richtung #Amberg sind wieder freigegeben. In der Gegenrichtung #Nürnberg sind zur Zeit die Abschleppmaßnahmen im Gange. — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) February 26, 2020

Massenkarambolage auf A6: Bergungsarbeiten dauern an

Update von 11.47 Uhr: Die A6 bei Nürnberg könnte nach der Massenkarambolage am Morgen noch längere Zeit gesperrt bleiben. „Es wird mit Sicherheit Stunden dauern, bis das Trümmerfeld geräumt ist“, sagte ein Polizeisprecher. Auf Twitter informierten die Beamten über den neuesten Stand der Ermittlungen. Auch ein Video, vermutlich aufgenommen aus dem Polizeihubschrauber, ist zu sehen.

Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehren und das Technischen Hilfswerk sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die #Autobahn A6 ist in beide Richtungen bis zur Beendigung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

▶️https://t.co/tQggnhOnpp pic.twitter.com/1RKRlAcgUk — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) February 26, 2020

Massenkarambolage auf A6: Eine Person stirbt bei Unfall

Update von 11.15 Uhr: Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, ereignete sich die Massenkarambolage gegen 8.30 Uhr. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierten mindestens ein Dutzend Fahrzeuge (Lkw und Pkw). Eine Person erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Eine weitere Person kam schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Gut zwei Dutzend weitere Personen wurden ebenfalls verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. (Stand 10.45 Uhr)

Die Autobahn ist in beide Richtungen bis zur Beendigung der Rettungs- und Bergungsarbeiten auf unbestimmte Zeit gesperrt. Nach bisherigem Ermittlungsstand herrschte zum Unfallzeitpunkt dichtes Schneetreiben mit entsprechend schlechten Sicht- und Straßenverhältnissen, wie die Polizei mitteilte. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden mehrere Sachverständige beauftragt.

Massenkarambolage auf der A6 bei Nürnberg: Ein Mensch kommt ums Leben

Erstmeldung vom 26. Februar, 10.16 Uhr

Nürnberg - Auf der A6 hat sich zwischen Altdorf Leinburg und Alfeld ein Verkehrsunfall mit mehreren Lkw ereignet. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Autobahn ist deshalb aktuell voll gesperrt (Stand 26. Februar, 10.04 Uhr).

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Massenkarambolage mit 20 Fahrzeugen

Wie nordbayern.de berichtet, hatte dichtes Schneetreiben am Mittwochmorgen bei Nürnberg zu der Unfallserie mit mehreren Fahrzeugen geführt. Da die Autobahn gesperrt ist, wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Alfeld abgeleitet.

Schlimme Bilder: Massenkarambolage auf A6 - ein Mensch stirbt

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, eine Person kam bei der Massenkarambolage ums Leben. Das bestätigte ein Polizeisprecher laut nordbayern.de vor Ort. Mindestens 20 Fahrzeuge seien an der Unfallserie beteiligt gewesen. 20 Personen wurden dem Bericht nach verletzt, eine davon schwer.

Nach Massenkarabolage bei Nürnberg: Rettungskräfte mit Großaufgebot vor Ort

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind ebenso im Einsatz wie ein Helikopter der Polizei. Dieser macht sich aus der Luft ein Bild der Lage. Zudem sei ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache in den Graben gefahren, wie nordbayern.de berichtet. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, das Gebiet großräumig zu umfahren.

