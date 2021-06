Schwerer Geisterfahrer-Unfall auf der A7: Auto wird über Leitplanke geschleudert - ein Mann stirbt

Mehrere Verletzte und ein Toter

Eine Serie von Unfällen ereignete sich am Freitagmittag auf der A7. Ein Geisterfahrer verursachte gleich zwei Zusammenstöße. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Diebach - Auf der A7 in der Nähe des mittelfränkischen Orts Diebach (Landkreis Ansbach*) kam es am Freitag, dem 4. Juni, offenbar zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Geisterfahrer soll gleich zwei Unfälle verursacht haben. Insgesamt sollen vier Menschen verletzt worden sein. Ein Mensch ist wohl direkt am Unfallort verstorben.

Unfall auf der A7: Geisterfahrer fährt nach ersten Zusammenstoß einfach weiter

Gegen 11 Uhr ist es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Wörnitz und Rothenburg ob der Tauber zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie infranken.de unter Berufung auf die Polizei Mittelfranken* berichtet. Ein Mann soll mit seinem Auto auf der falschen Fahrspur in Richtung Würzburg unterwegs gewesen sein. Dann krachte es ein erstes Mal. Dieser Zusammenstoß schien allerdings nicht allzu heftig gewesen zu sein, denn der Geisterfahrer setzte seine Fahrt fort.

+ Ein Fahrzeug wurde bei dem Unfall auf der A7 über die Leitplanke in den Graben geschleudert. © NEWS5 / Bauernfeind

Kurz nach dem ersten Unfall krachte es dann ein zweites Mal. Diesmal muss der Frontalzusammenstoß heftiger gewesen sein. Ein Fahrzeug wurde dabei über die Leitplanke in einen Graben geschleudert. Die Autobahn soll einem Trümmerfeld geglichen haben. Nach ersten noch nicht bestätigten Angaben sollen bei dem gesamten Unfallgeschehen drei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt worden sein. Ein Mann starb wohl noch an der Unfallstelle.

Unfall auf der A7: Feuerwehr verteilt Wasser an Autofahrer im Stau

Nach dem Unfall wurde die A7 in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei und die Feuerwehr sind zunächst noch mit der Unfallaufnahme und der Säuberung der Unfallstelle beschäftigt (Stand: 12.45 Uhr). In Fahrtrichtung Ulm konnte inzwischen wieder eine Spur freigegeben werden. In Richtung Würzburg* dauert die Sperrung wohl noch etwas länger an. Inzwischen hat sich auch ein längerer Stau gebildet. Die Feuerwehr soll wohl bald die bei den hohen Temperaturen im Auto wartenden Menschen mit Wasser versorgen. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

